Юлия Меньшова объяснила причины своего переезда

- «Квартирка» гораздо более компактная, но уютная, - сообщила Меньшова. - Фоточки не запостишь, зато вполне легально можно вернуться к эпистолярному жанру, который лично мне всегда был очень дорог. И который в формате «Инсты» как раз не сильно приветствовался, а даже требовал особого обозначения #многобукв. В общем, картинки сменились на мысли. Пожалуй, неплохо. Потому что то, как я чувствую нынешний момент - это время для размышлений.