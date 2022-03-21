Юлия Меньшова объяснила причины своего переезда

На волне новостей о переездах знаменитостей из страны (в частности, Пугачевой, Галкина и прочих мегазвезд) мало кто обратил внимание на то, что и у Юлии Меньшовой он состоялся. В отличие от многих других, она таится не стала.
Юлия Меньшова активно осваивает «Телеграм».
- В «Инстаграм» я теперь - редкий гость, - говорит телезвезда. - Заглядываю сюда пару раз в день. Листаю личные сообщения время от времени, посматриваю ленту, пролистываю собственный аккаунт... Странное чувство, которое я испытываю в этот момент, сегодня, наконец, оформилось в точную метафору. Очень похоже - на переезд.
Далее Меньшова со свойственной ей красноречивостью в личном аккаунте Instagram дала интересную метафору:
- На старой квартире в связках еще стоят книги и упакованные вещи, которые не успели перевезти. И ты, уже не снимая обуви при входе, идешь по гулким комнатам, которые когда-то были полны жизни. И рождают столько воспоминаний.
52-летняя дочь актрисы Веры Алентовой и покойного режиссера Владимира Меньшова заметила, что ее переезд действительно случился. В «Телеграм», где она собирается писать все свои мысли и чувства.
- «Квартирка» гораздо более компактная, но уютная, - сообщила Меньшова. - Фоточки не запостишь, зато вполне легально можно вернуться к эпистолярному жанру, который лично мне всегда был очень дорог. И который в формате «Инсты» как раз не сильно приветствовался, а даже требовал особого обозначения #многобукв. В общем, картинки сменились на мысли. Пожалуй, неплохо. Потому что то, как я чувствую нынешний момент - это время для размышлений.
В «Телеграме» Юлия, например, опубликовала фото свекрови и ее сестры-близнеца. Пояснила:
- Свекровь живет в Донецке (ДНР), а ее сестра - в Покровске (Украина). У них особая связь - связь близнецов... Никто никого не обвиняет. Просто переживают и молятся друг за друга.
Свекровь - это мама актера Игоря Гордина, который сейчас очень много снимается («Год культуры», «Содержанки», «Хороший человек», «Склифосовский»). А ведь изначально он поступал в политех на специальность "физик-ядерщик". Но доучиться там не получилось - любовь к сцене (школьником он в тайне от родителей посещал Театр юношеского творчества (ТЮТ) при Ленинградском дворце пионеров) перевесила. Уехал в Москву и поступил на актерский факультет в РАТИ-ГИТИС.