В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
11 минут назад

Нюша уехала из России

Елена Прошина

Российская певица Нюша пополнила список знаменитостей, которые на фоне тревожной ситуации в стране покинули Россию.

Нюша уехала из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

31-летняя исполнительница объяснила поклонникам, что такое решение связано с работой мужа, бизнесмена Игоря Сивова, который постоянно ездит по загранкомандировкам. Сейчас это проще делать, живя за рубежом.

«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени. Но это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся» — заявила Нюша.

Часть поклонников поддержала исполнительницу и пожелала ей с мужем и детьми успешно адаптироваться на новом месте. Другие разочаровались решением певицы, назвав ее отъезд бегством.

«Всем внезапно понадобилось уехать, прощайте»; «Блин, самим не стремно? Пишите, как есть, что просто сбежали»; «Снимаю лапшу с ушей. Чего ж вы все разом побежали?» — отозвались поклонники.

Шоу-бизнес,Игорь Сивов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители