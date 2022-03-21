Нюша уехала из России

Российская певица Нюша пополнила список знаменитостей, которые на фоне тревожной ситуации в стране покинули Россию.
31-летняя исполнительница объяснила поклонникам, что такое решение связано с работой мужа, бизнесмена Игоря Сивова, который постоянно ездит по загранкомандировкам. Сейчас это проще делать, живя за рубежом.
«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени. Но это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся» — заявила Нюша.
Часть поклонников поддержала исполнительницу и пожелала ей с мужем и детьми успешно адаптироваться на новом месте. Другие разочаровались решением певицы, назвав ее отъезд бегством.
«Всем внезапно понадобилось уехать, прощайте»; «Блин, самим не стремно? Пишите, как есть, что просто сбежали»; «Снимаю лапшу с ушей. Чего ж вы все разом побежали?» — отозвались поклонники.