Нюша уехала из России

«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени. Но это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь. Я с вами, все хорошо. Буду рассказывать, как мы тут обустраиваемся» — заявила Нюша.