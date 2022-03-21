Известный актер рассказал о жизни Михаила Ефремова на зоне

По словам Василия Мищенко, на тюремных харчах его коллега по сцене набрал несколько лишних килограммов. Кроме того, Ефремов регулярно видится со своей супругой.

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В сентябре 2020 года устроивший ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов отправился на зону. Суд приговорил артистка к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (позже этот срок был сокращен до семи с половиной лет). С тех пор, как Михаил Олегович уехал в места лишения свободы, о нем мало что слышно. Появлялась информация, что Ефремов освоил профессию швеи-мотористки, но больше никаких подробностей не сообщалось.

Между тем, накануне 66-летний актер Василий Мищенко, который близко дружит с опальным коллегой, впервые раскрыл детали жизни Ефремова в колонии. Оказалось, что в последние месяцы Михаил Олегович сильно пополнел. Кроме того, он регулярно видится со своей супругой Софьей Кругликовой.

«Миша освоил профессию швеи-мотористки. А еще он набрал несколько килограммов — видимо, из-за того, что сейчас мало двигается. Мишина жена Софья навещает его практически каждую неделю. А вот я все не могу попасть на свидание к Мише, хотя очень хочу его увидеть и обнять», — сообщил Мищенко.

Очень тяжело переживают разлуку не только друзья, и сестра актера Анастасия. По признанию женщины, она «просто умирает». Родственница говорит, что у нее до сих пор не укладывается в голове факт пребывания Ефремова в местах лишения свободы. Они регулярно созваниваются, но этого общения не хватает.