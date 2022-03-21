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22 минуты назад

Известный актер рассказал о жизни Михаила Ефремова на зоне

Экспресс газетаЭкспресс газета

По словам Василия Мищенко, на тюремных харчах его коллега по сцене набрал несколько лишних килограммов. Кроме того, Ефремов регулярно видится со своей супругой.

Известный актер рассказал о жизни Михаила Ефремова на зоне
Фото: ТАССТАСС

В сентябре 2020 года устроивший ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов отправился на зону. Суд приговорил артистка к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима (позже этот срок был сокращен до семи с половиной лет). С тех пор, как Михаил Олегович уехал в места лишения свободы, о нем мало что слышно. Появлялась информация, что Ефремов освоил профессию швеи-мотористки, но больше никаких подробностей не сообщалось.

Между тем, накануне 66-летний актер Василий Мищенко, который близко дружит с опальным коллегой, впервые раскрыл детали жизни Ефремова в колонии. Оказалось, что в последние месяцы Михаил Олегович сильно пополнел. Кроме того, он регулярно видится со своей супругой Софьей Кругликовой.

«Миша освоил профессию швеи-мотористки. А еще он набрал несколько килограммов — видимо, из-за того, что сейчас мало двигается. Мишина жена Софья навещает его практически каждую неделю. А вот я все не могу попасть на свидание к Мише, хотя очень хочу его увидеть и обнять», — сообщил Мищенко.

Очень тяжело переживают разлуку не только друзья, и сестра актера Анастасия. По признанию женщины, она «просто умирает». Родственница говорит, что у нее до сих пор не укладывается в голове факт пребывания Ефремова в местах лишения свободы. Они регулярно созваниваются, но этого общения не хватает.

«Я ходила на эти ужасные суды, видела его глаза, пыталась понять происходящее. Пережила очень тяжелый момент, когда осознала: не будет Миши — и кончится моя жизнь», — пожаловалась сестра знаменитости.

Шоу-бизнес,Василий Мищенко,Михаил Ефремов,
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