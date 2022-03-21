Вернуться нельзя остаться: Галкин, Виторган и другие сбежавшие в «отпуск» знаменитости

За последний месяц десятки известных персон улетели из России. Каждый из них озвучивает свою версию отъезда за рубеж. Кто-то из них обещает вернуться, кто-то молчит по этому поводу, но есть и такие, кто открыто заявляет, что сменил место жительства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Звездная пара с детьми Гарри и Лизой одними из первых улетели из России. Максим Галкин перестал активно вести соцсети, где раньше подробно рассказывал о повседневной жизни. Известно, что артисты сейчас находятся в Израиле.

Сначала поклонники посчитали, что Пугачева с Галкиным улетели отдыхать на время каникул у детей. Но каникулы закончились, а семья на родину так и не вернулась. Недавно в Сети появилось фото, на котором туристы в Израиле случайно засняли и российских звезд.

Тогда на них посыпались обвинения, что семья эмигрировала насовсем. Алла Пугачева опубликовала видео, в котором объяснила, что находится за рубежом на лечении, но обязательно вернется.

Уже несколько недель телеведущий с семьей находится в Израиле. После долгого молчания он сделал публикацию в блоге, где рассказал, что ему разрешили взять отпуск:

«Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь».

Также на Землю обетованную отправился еще один комик Семен Слепаков. Он также услышал в свой адрес много нелестных слов о «побеге», на что ответил в свойственной себе манере.

«Пишут, что Семен Слепаков "покинул Россию". "Тайно". "Без объяснений. "Не пояснив цель поездки". Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал, а тут вдруг сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления», — заявил он о скором возвращении на родину.

Экс-звезда КВН и телеведущая давно живет в Испании. Там учится ее дочь, а мать наслаждается жизнью, изредка наведываясь Россию.

И теперь Лазарева заявила, что в Россию возвращаться не собирается.

«Я в Испании. Пришла в себя. Собралась. Осматриваюсь. Думаю, что дальше. Возвращаться в Россию не планирую. И кстати, те, кто думает, что у меня уходит хоть миллиграмм сил на сочащиеся ядом комменты каких-то злобных троллей, не переживайте за меня. У меня к такому стойкий иммунитет», — откровенно написала она в блоге.

Известный блогер переместился в Барселону. Оттуда он работает и путешествует. Сколько Дудь пробудет в Европе, он не сообщает.

Несколько недель назад Ксения отправилась в отпуск с сыном Платоном. Она рассказала подписчикам, что отдых в Турции запланировала давно, до всяческих потрясений, и отменять его не намерена. Но из Турции телеведущая полетела не на Родину, а тоже в Израиль (ее видели в израильском аэропорту).

Собчак до сих пор находится там. Оттуда и работает: записывает своим программы, активно ведет соцсети.

Подписчики Ксении заметили, что на видео, снятых далеко от дома, она выглядит неважно. «Экономно», — отреагировала Собчак, которой теперь приходится подготавливаться к съемкам без своей команды профессионалов.

Когда она вернется домой, пока неизвестно.

Нюша

Певица с семьей переехала в Дубай. Свое решение переместиться в богатую и теплую страну она объяснила тем, что ее мужу легче летать оттуда в многочисленные командировки.

«У нас было два варианта: Москва и Дубай. Из этих городов мужу проще перемещаться по работе, так мы сможем не расставаться надолго», — рассказала она поклонникам.

Эммануил и Ирина Виторган с детьми у начале марта улетели в Ригу.

«Наконец-то едем в Ригу, на родину», — сообщила Ирина в видео, в котором показала детей в аэропорту.

Семья и раньше летала в Латвию. Но, похоже, в ближайшее время семья актера на Родину возвращаться не собирается.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксану Самойлову с мужем в Сети уже прозвали самой уставшей семьей России. Они так стремительно перемещаются из одной страны в другую, что маршруты уже трудно отследить. Сейчас блогер с мужем и четырьмя детьми отдыхает в Дубае. Как учатся дочери пары, когда они большую часть года находятся далеко от дома, непонятно...

Актриса и филантроп Чулпан Хаматова одна из немногих знаменитостей, кто сразу обозначил свою позицию — она с детьми переехала жить в Латвию.

В интервью Екатерине Гордеевой актриса призналась, что построила недалеко от Риги дом. За границей Хаматова осталась фактически без работы. Она заявляет, что денег у нее хватит на 2-3 месяца, «но это можно решить». Благотворительный фонд «Подари жизнь», основанный Чулпан Хаматовой, продолжит работу без нее, но с той же профессиональной командой.

Режиссер фильма «Дылда» Кантемир Балагов уехал из России на неопределенный срок. Он показал в Сети фото из аэропорта, после чего почистил свои блоги.

«Земфира и Рената Литвинова»

Певица и режиссер перебрались в Париж, где у Ренаты Литвиновой есть квартира. Теперь она рассказывает в блогах о жизни в Европе. Дочь Литвиновой Ульяна уехала с ними, обосновавшись на время в Антверпене.

Жасмин

Несколько недель назад певица Жасмин улетела в Израиль. На странице в интернете она так рассказала о своей поездке: «Долго выбирали, как совместить каникулы дочери и сына, чтобы отдохнуть в отпуске. Решили, пожертвовать учебой сына, так он младше и ему будет легче потом вернуться в учебный процесс».

Из Израиля Жасмин публиковала фото и видео. О том, вернулась ли она уже в Россию, неизвестно.

Музыкант тоже находится в Израиле, откуда родом его молодая жена Эйнят Кляйн. Вскоре у пары появится общий первенец (для Андрея Макаревича ребенок станет четвертым). Музыкант сдвинул на полгода запланированные на весну концерты.

Блогер и экс-жена рэпера Гуфа уехала на берег океана. Она рассказала, что там ей легче собраться с мыслями и держать нервы в порядке.