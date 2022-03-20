Вдовин построил загородный особняк и перевез семью

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой и отец их общей дочери Ариадны может похвастаться новосельем. Несмотря на то, что эпатажная балерина убеждает всех в его слабой финансовой состоятельности, Игорь Вдовин выстроил коттедж за городом и перевез туда свою семью - с ним и его супругой живет Ариадна, а также их маленький сын Александер. Мальчик появился на свет в конце декабря прошлого года, - пишет СтарХит.