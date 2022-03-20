Вдовин построил загородный особняк и перевез семью

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой и отец их общей дочери Ариадны может похвастаться новосельем. Несмотря на то, что эпатажная балерина убеждает всех в его слабой финансовой состоятельности, Игорь Вдовин выстроил коттедж за городом и перевез туда свою семью - с ним и его супругой живет Ариадна, а также их маленький сын Александер. Мальчик появился на свет в конце декабря прошлого года, - пишет СтарХит.
О переезде рассказала в своем микроблоге Елена, выложив и фотографии нового, еще не до конца обжитого дома.
«Муж построил загородный дом. Тут есть конюшни, спа, ферма.... Провели здесь первую ночь».
Ранее Анастасия Волочкова поделилась откровением о своем первом браке. Балерина призналась, что он был постановкой ради привлечения внимания:
«Я никаких штампов в паспорте не ставила, и в этом не было никакого обмана, я реально хотела из этой свадьбы сделать шоу, перфоманс. Я сразу своему бывшему мужу сказала: давай сделаем шоу, пока мы молодые!»
Речь идет о браке с Игорем Вдовиным в 2007 году. Двумя годами ранее, 23 сентября 2005 у пары родилась дочь Ариадна.