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47 минут назад

Сын Сафронова объяснил смысл своей акции у «Макдоналдса»

Ирина Лебедева

Лука Затравкин, недавно приковавший себя наручниками к дверям ресторана «Макдоналдс», оплатил штраф за мелкое хулиганство и рассказал журналистам 7days.ru, в чем заключался смысл его странной акции. Он связал ее с личным протестом против разрушения культуры в целом.

Сын Сафронова объяснил смысл своей акции у «Макдоналдса»
Фото: InstagramInstagram

«Об этом мало кто знает, но моя идея прийти в общепит выросла из другой идеи. Изначально меня убило то, что Америка запретила поставлять в Россию фирменные концертные рояли. А я профессиональный пианист! Выходит так, что Америка борется не только с нашей культурой, а с культурой мировой. Таким шагом они пытаются запретить дарить людям гармонию и покой – делать мир лучше. Сперва у меня была мысль приковать себя к роялю. Но поскольку это негде было сделать, и мало кто понял бы смысл моей акции, символом моей борьбы стала бургерная, которая тоже занимает немалое место в моей жизни. И я рад, что у меня все получилось», – подчеркнул сын Сафронова.

Звездный отец, как оказалось, смог понять, какие чувства двигали его наследником. По словам Луки, Никас Сафронов понял его правильно.

«Он, конечно, наблюдая меня в новостной хронике, очень волновался. Но отцу я потом объяснил свою позицию, и он ее принял. Папа понимает, что я свободный человек, открыто выражающий свою позицию, направленную на защиту моих прав и свобод. Так что в этом он меня поддерживает».

Ранее Лука Затравкин неоднократно попадал в курьезные ситуации. Так, в конце 2019 года он приобрел широкую известность, когда его засосало в туалет на борту самолета. Затем на отдыхе в Таиланде 250-килограммовый пианист упал с лестницы, а позднее по ошибке нырнул в детский лягушатник, сломал дно бассейна и получил травмы.

Шоу-бизнес,Никас Сафронов,McDonald's,
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