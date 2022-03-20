Сын Сафронова объяснил смысл своей акции у «Макдоналдса»

«Об этом мало кто знает, но моя идея прийти в общепит выросла из другой идеи. Изначально меня убило то, что Америка запретила поставлять в Россию фирменные концертные рояли. А я профессиональный пианист! Выходит так, что Америка борется не только с нашей культурой, а с культурой мировой. Таким шагом они пытаются запретить дарить людям гармонию и покой – делать мир лучше. Сперва у меня была мысль приковать себя к роялю. Но поскольку это негде было сделать, и мало кто понял бы смысл моей акции, символом моей борьбы стала бургерная, которая тоже занимает немалое место в моей жизни. И я рад, что у меня все получилось», – подчеркнул сын Сафронова.