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33 минуты назад

Крид пожаловался на неадекватную фанатку

Ирина Лебедева

У рэпера Егора появилась своя тень – девушка, которая буквально его преследует. Причем, хотя музыкант и не озвучил ее имени, журналистам стало известно, что она – персона достаточно известная и вполне обеспеченная. Так что следовать за своим кумиром может буквально по всему миру. Недавно она попыталась прорваться в дом, где живет Крид, в ОАЭ, - пишет ФАН.

Крид пожаловался на неадекватную фанатку
Фото: InstagramInstagram

Певец недавно приехал в Дубай. Там он встретился со своим приятелем, блогером и стримером Славой Бустером и провел с ним прямой эфир. Однако трансляцию прервала подруга Бустера. Она рассказала, что пришла девушка, которую она уже ранее видела во время прогулки с Бустером и Кридом.

«Она приехала к нам сюда, в дом, на втором этаже дверь выламывает. Я вообще не знаю, что делать. Ей нужен Егор просто», — перепугалась возлюбленная Бустера.

Охрана не пустила фанатку к Криду, а Бустер лично выпроваживал нахалку.

Крид объяснил, что считает фанатку неадекватной.

«У нее не все хорошо с головой. Человек ворвался в чужой дом, ее держат люди», — рассердился певец.

Российский музыкант Егор Крид покинул Россию и стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом 27-летней рэпер сообщил на своей странице в Instagram. В соцсети Крид опубликовал фотографию своего паспорта с видом на жительство, а также снимок в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

Шоу-бизнес,Крид,
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