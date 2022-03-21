Дмитрий Билан показал, как выглядит после операции

Недавно Дмитрий Билан лег под нож хирурга, вот только далеко не пластического. Исполнителю пришлось решать серьезные проблемы со здоровьем, которые обострились после ковида.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Что именно произошло с Дмитрием, он решил не афишировать. Артист лишь сообщил, что его довольно давно мучают боли. Причем в последнее время стало все настолько невыносимо, что боль приходилось заливать, так как терпеть ее не было сил.

Но все же артист принял правильное решение в этом случае и доверился профессионалам. Как оказалось, день операции Билану назначили довольно быстро, и сегодня он через свой Телегам-канал обратился к поклонникам, которые сильно за него переживали.

Дима сообщил, что операцию сделали, и теперь он идет к «финишу выздоровления». Билан уточнил, что с ним все хорошо, чувствует он себя прекрасно, настроение чудесное. Артист надеется, что совсем скоро будет вновь радовать фанатов своими песнями и концертами.

Видео Дмитрий снимал в больничной палате, которая больше похожа на номер в уютном отеле: большая деревянная кровать, коричневые шторы, белоснежное белье, теплый цвет стен. Сам исполнитель выглядит хорошо и свежо: он выспавшийся и свежий. У Димы аккуратная бородка, волосы зачесаны назад, уютная пижамка.

kleo.ru

«Ураааа мы очень скучали выздоравливай родной и самый лучший Артист»,

«Димочка выздоравливай слава богу всё хорошо и страшное позади»,

«Скорейшего выздоровления! Хорошо выглядите»,