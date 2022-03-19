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1 час назад

Поргина боится лишиться квартиры в Болгарии

Ирина Лебедева

Людмила Поргина волнуется о судьбе своей квартиры в Болгарии, которая была куплена на деньги покойного супруга. Вдова Николая Караченцова беспокоится, что останется без любимой «дальней дачи».

Поргина боится лишиться квартиры в Болгарии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Были планы отправиться на дачу в Болгарию в конце мая. Поэтому теперь непонятно, что и как сейчас там будет. Это все меня очень волнует. Пока все в силе, но будем надеяться (на лучшее), — заявила Поргина в интервью порталу Blitz+.

Сама Людмила Андреевна объясняет, что ей не очень подходит по здоровью российский климат, поэтому она старается как можно чаще бывать в теплых краях.

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что актриса Людмила Поргина теперь получает всего 50% от заработной платы. Он уточнил, что раньше вдова Николая Караченцова зарабатывала 100 тыс. рублей в месяц, сейчас же ее гонорар составляет всего 53 тыс.

«Мы 13 лет выплачивали ее семье по 250 тыс. рублей, пока был жив ее муж Николай Караченцов. Поргина преуменьшает возможности театра и забывает добрые дела. Она не работает практически. Получает сейчас в месяц 53 тыс. рублей».

Шоу-бизнес,Николай Караченцов,Людмила Поргина,
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