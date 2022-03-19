Поргина боится лишиться квартиры в Болгарии

«Были планы отправиться на дачу в Болгарию в конце мая. Поэтому теперь непонятно, что и как сейчас там будет. Это все меня очень волнует. Пока все в силе, но будем надеяться (на лучшее), — заявила Поргина в интервью порталу Blitz+.