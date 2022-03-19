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36 минут назад

И квартиры, и дома – зарубежная недвижимость российских звезд

Ирина Лебедева

У многих звезд отечественного шоу-бизнеса есть собственность за рубежом. Журналисты издания teleprogramma.pro предложили

И квартиры, и дома – зарубежная недвижимость российских звезд
Фото: InstagramInstagram

вниманию читателей небольшой обзор: кто чем владеет.

У актрисы Анастасии Макеевой с супругом есть квартира в Турции. Вернее, их даже три: одна для себя, две под сдачу, все - в новом ЖК в 800 м от моря.

У Ларисы Удовиченко, Ларисы Гузеевой, Надежды Бабкиной, Леры Кудрявцевой квартиры в курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА»в Болгарии. Также в этой стране приобрели себе квадратные метры Лолита Милявская, Евгений Миронов, Сергей Селин.

Александр Домогаров и Элджей отдали свое предпочтение Кипру. Актер строит дом, а рэпер – музыкальную студию.

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию и его жена приобрели трехэтажный дом 1882 года постройки в пригороде Парижа Пьерфоне площадью около 1000 кв. м. Их владение напоминает маленький замок.

В США дома у Валерия Леонтьева и Игоря Крутого. Квартиры на берегу океана приобрела в свое время Кристина Орбакайте. Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай купила даже не одну. Есть апартаменты в элитном жилом комплексе Trump Towers у Анжелики Варум и Леонида Агутина.

Певица Лариса Долина после рождения внучки купила квартиру в Юрмале, а актер Геннадий Хазанов еще много лет назад приобрел жилье в Тель-Авиве.

Шоу-бизнес,Людмила Порывай,Сергей Селин,Анастасия Макеева,Алексей Ягудин,Геннадий Хазанов,Лолита Милявская,Лариса Долина,Наташа Королева,Анжелика Варум,Валерий Леонтьев,Лариса Удовиченко,Александр Домогаров,Кристина Орбакайте,Евгений Миронов,Леонид Агутин,Лариса Гузеева,Лера Кудрявцева,
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