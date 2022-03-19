И квартиры, и дома – зарубежная недвижимость российских звезд

У многих звезд отечественного шоу-бизнеса есть собственность за рубежом. Журналисты издания teleprogramma.pro предложили

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вниманию читателей небольшой обзор: кто чем владеет.

У актрисы Анастасии Макеевой с супругом есть квартира в Турции. Вернее, их даже три: одна для себя, две под сдачу, все - в новом ЖК в 800 м от моря.

Александр Домогаров и Элджей отдали свое предпочтение Кипру. Актер строит дом, а рэпер – музыкальную студию.

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию и его жена приобрели трехэтажный дом 1882 года постройки в пригороде Парижа Пьерфоне площадью около 1000 кв. м. Их владение напоминает маленький замок.