И квартиры, и дома – зарубежная недвижимость российских звезд

У многих звезд отечественного шоу-бизнеса есть собственность за рубежом. Журналисты издания teleprogramma.pro предложили
вниманию читателей небольшой обзор: кто чем владеет.
У актрисы Анастасии Макеевой с супругом есть квартира в Турции. Вернее, их даже три: одна для себя, две под сдачу, все - в новом ЖК в 800 м от моря.
У Ларисы Удовиченко, Ларисы Гузеевой, Надежды Бабкиной, Леры Кудрявцевой квартиры в курортном поселке Равда в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА»в Болгарии. Также в этой стране приобрели себе квадратные метры Лолита Милявская, Евгений Миронов, Сергей Селин.
Александр Домогаров и Элджей отдали свое предпочтение Кипру. Актер строит дом, а рэпер – музыкальную студию.
Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию и его жена приобрели трехэтажный дом 1882 года постройки в пригороде Парижа Пьерфоне площадью около 1000 кв. м. Их владение напоминает маленький замок.
В США дома у Валерия Леонтьева и Игоря Крутого. Квартиры на берегу океана приобрела в свое время Кристина Орбакайте. Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай купила даже не одну. Есть апартаменты в элитном жилом комплексе Trump Towers у Анжелики Варум и Леонида Агутина.
Певица Лариса Долина после рождения внучки купила квартиру в Юрмале, а актер Геннадий Хазанов еще много лет назад приобрел жилье в Тель-Авиве.