Малахов: финал "Танцев со звездами" удивит зрителей

Нынешний, 13-й, сезон шоу «Танцы со звездами» с самого начала изобиловал проблемными ситуациями. Актриса Мария Миронова на тренировке получила серьезную травму и была вынуждена какое-то время выступать с специальном корсете из-за трещины ребра. Из-за болезни пропускали выступления Ольга Медынич, Дмитрий Харатьян и Мария Миронова, а Валерий Николаев вообще попал в психиатрическую лечебницу. Анатолий Белый не смог прилететь на съемки из-за непогоды, - рассказывает «Комсомольская Правда».

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Проект выходит в прямом эфире и после четвертьфинала (было шесть выпусков) его приостановили.

Сейчас сетка вещания федеральных каналов изменена в связи с общественно-политической ситуацией, количество развлекательных шоу сокращено, добавлены информационно-аналитические программы. Поэтому было решено сразу завершить «Танцы со звездами» финальным выпуском. Для этого финал впервые в истории шоу отсняли заранее и 20 марта он выйдет на экран.

А пока телезрители могут только гадать, кто же станет победителем проекта.

Ведущий Андрей Малахов так высказался по этому поводу:

«В финале что-то может пойти не так и пара, у которой вот-вот казалось бы кубок в руках, а вдруг они все теряют, и «темная лошадка» становится номер один».