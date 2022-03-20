Собчак высказалась о баснословных доходах Галкина

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, сколько зарабатывают некоторые российские знаменитости.

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Собчак каждый год изучает имена людей, попавших в списки Forbes. Пару лет назад ей самой удалось занять 29 место. Тогда ее доход оценивался в 2,5 млн долларов в год. Ксения призналась, что с удовольствием бы сместила с первого места теннисистку Марию Шарапову, но признала — спортсмены расплачиваются за свои гонорары здоровьем и жизнью, в отличие от других знаменитостей.

В пример Ксения привела Максима Галкина, который по заработкам обошел свою супругу Аллу Пугачеву.

«Это многовато — у него, кажется, в последнее время мало концертов, я его редко вижу», — заявила она в одном из интервью.

Собчак отметила, что заработать большие деньги на эстраде гораздо проще, чем в других сферах. В пример она привела режиссера Никиту Михалкова. С прошлого года он сдал позиции и смог похвастать лишь 2,7 миллионами долларов.

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