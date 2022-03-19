Экс-участница «Ленинграда» рассказала о тяжелой обстановке в группе

Алиса Вокс ушла в свое время из группы «Ленинград» из-за конфликта с ее лидером Сергеем Шнуровым. Певица заявила, что руководитель много лет обманывал ее с заработками, а также имело место психологическое давление.

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Вокс подала в суд на Шнурова и рассказала журналистам, что в культовой группе было не все так гладко, как казалось со стороны. Об этом сообщает Экспресс Газета.

По словам Алисы, Шнуров скверно обращался с ней и другими музыкантами, устраивал истерики, оскорблял и унижал, а также к нему есть вопросы по финансам. При этом воевать, как считает певица, он предпочитал с женщинами, с мужчинами старался не связываться.

«...маэстро любит побороться с бабами. Это он так женщин называет — «бабы». Вы обратите внимание, если нападать на каких-то мужчин, то можно схлопотать по пятнадцатимиллионным зубам, а ему этого не хочется. А баба, она не вызовет на бой», - рассказывает Вокс.

Впрочем, у Шнурова был открытый конфликт с Пригожиным. Сергей ядовито прошелся по поводу творчества певицы Валерии, и продюсер потребовал сатисфакции и личной встречи. Однако Шнуров этот вызов, судя по всему, просто проигнорировал.