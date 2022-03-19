В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
45 минут назад

Экс-участница «Ленинграда» рассказала о тяжелой обстановке в группе

Ирина Лебедева

Алиса Вокс ушла в свое время из группы «Ленинград» из-за конфликта с ее лидером Сергеем Шнуровым. Певица заявила, что руководитель много лет обманывал ее с заработками, а также имело место психологическое давление.

Экс-участница «Ленинграда» рассказала о тяжелой обстановке в группе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вокс подала в суд на Шнурова и рассказала журналистам, что в культовой группе было не все так гладко, как казалось со стороны. Об этом сообщает Экспресс Газета.

По словам Алисы, Шнуров скверно обращался с ней и другими музыкантами, устраивал истерики, оскорблял и унижал, а также к нему есть вопросы по финансам. При этом воевать, как считает певица, он предпочитал с женщинами, с мужчинами старался не связываться.

«...маэстро любит побороться с бабами. Это он так женщин называет — «бабы». Вы обратите внимание, если нападать на каких-то мужчин, то можно схлопотать по пятнадцатимиллионным зубам, а ему этого не хочется. А баба, она не вызовет на бой», - рассказывает Вокс.

Впрочем, у Шнурова был открытый конфликт с Пригожиным. Сергей ядовито прошелся по поводу творчества певицы Валерии, и продюсер потребовал сатисфакции и личной встречи. Однако Шнуров этот вызов, судя по всему, просто проигнорировал.

Российская группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Входа нет», о сложившейся после введения санкций ситуации. Сергей Шнуров написал песню о том, как в Европе «по чуть-чуть вводят геноцид» против россиян. Музыкальная композиция на тему плохого отношения к гражданам России за границей была опубликована на YouTube-канале «Ленинграда».

Шоу-бизнес,Алиса Вокс,Валерия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители