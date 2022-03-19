Боню заметили на вечеринке с сыном миллиардера

Виктория Боня и сын миллиардера Алекс Смерфит – родители их общей дочери Анджелины. Пара рассталась уже пять лет назад, но Алекс заботится и о дочери, и о ее маме. Причем, судя по всему, их дружеские отношения становятся только лучше год от года. Так, накануне они были замечены в одном из ресторанов Монако. Они отметили 10-летие дочери.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Виктория рассказала в соцсетях, что ребенок был доволен, и вообще семейный праздник удался. А через несколько дней Анджелине устроят еще и вечеринку с друзьями, - информирует «Комсомольская Правда».

«Сегодня у нас был маленький семейный обед, а на следующей неделе Энджи будет делать пижамную вечеринку для друзей», - рассказала теледива.

С Алексом Виктория прожила 7 лет, хотя официальный брак они так и не оформили. Но у них общая дочь, и кроме того, возможно, добрые чувства друг к другу. Недавно Виктория сообщила, что расторгла помолвку с женихом-иностранцем. И спросила у подписчиков: а не сойтись ли ей снова с бывшим мужем?

В конце прошлого года Виктория рассказывала, что некий возлюбленный сделал ей предложение, и демонстрировала кольцо с огромным бриллиантом.