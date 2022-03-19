У Ивлеевой случилась новая неприятность

Настя Ивлеева никак не выберется из череды неприятностей. Недавно ей пришлось отменить вечеринку по случаю 31-летия, подготовка к которой шла уже давно. По замыслу именинницы, мероприятие должно было пройти в стиле «темная сторона балета», - пишет портал wmj.ru.

Затем был отключен инстаграм, где блогер зарабатывала большие деньги. И вот - новая беда.

В своем Телеграм-канале Настя Ивлеева поделилась новостью о новом несчастье: ее офис в Москве пострадал от пожара. Настя выложила небольшой видеоролик, где видно, что помещение в разрухе, и, к тому же, все залито водой. Никами подробностями телеведущая не стала делиться, только оставила эмоциональный комментарий:

«Март — лучший! А можно в меня просто метеорит *** (попадет) и я пойду»!

Рэпер Элджей, настоящее имя которого — Алексей Узенюк, подогрел слухи о воссоединении со своей экс-супругой, блогером Настей Ивлеевой. В своей социальной сети он опубликовал несколько фото своей знаменитой бывшей жены и признался ей в любви.

Ивлеева и Элджей прожили в браке два года и развелись в конце августа 2021 года. По слухам, телеведущая не хотела отпускать рэпера и стремилась избежать развода.