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40 минут назад

У Ивлеевой случилась новая неприятность

Ирина Лебедева

Настя Ивлеева никак не выберется из череды неприятностей. Недавно ей пришлось отменить вечеринку по случаю 31-летия, подготовка к которой шла уже давно. По замыслу именинницы, мероприятие должно было пройти в стиле «темная сторона балета», - пишет портал wmj.ru.

Затем был отключен инстаграм, где блогер зарабатывала большие деньги. И вот - новая беда.

В своем Телеграм-канале Настя Ивлеева поделилась новостью о новом несчастье: ее офис в Москве пострадал от пожара. Настя выложила небольшой видеоролик, где видно, что помещение в разрухе, и, к тому же, все залито водой. Никами подробностями телеведущая не стала делиться, только оставила эмоциональный комментарий:

«Март — лучший! А можно в меня просто метеорит *** (попадет) и я пойду»!

Рэпер Элджей, настоящее имя которого — Алексей Узенюк, подогрел слухи о воссоединении со своей экс-супругой, блогером Настей Ивлеевой. В своей социальной сети он опубликовал несколько фото своей знаменитой бывшей жены и признался ей в любви.

Ивлеева и Элджей прожили в браке два года и развелись в конце августа 2021 года. По слухам, телеведущая не хотела отпускать рэпера и стремилась избежать развода.

После того, как Элджей уехал из страны в декабре 2021 года, пару заметили за ужином в одном из ресторанов на Кипре. Это породило слухи о воссоединении супругов, однако прямых подтверждений этому до сих пор нет.

Шоу-бизнес,Видео,Алексей Узенюк,
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