Расторгуев прокомментировал информацию о переезде в Германию

«Какой-то идиот, не знаю, как его еще обозвать, сделал вброс несколько лет назад. Конечно, это вранье. Они же головой не соображают… У меня есть аккаунты в социальных сетях, выставляю там свои перелеты по России, вот как летать из Германии сюда на гастроли? Это нереально физически! Это все бред сивой кобылы», — заявил артист.