Расторгуев прокомментировал информацию о переезде в Германию

Николай Расторгуев прокомментировал информацию о том, что он якобы собирается уехать в Германию, где у него имеется недвижимость. СМИ писали еще несколько лет назад о том, что Лидер группы «Любэ» обзавелся апартаментами в городе Баден-Баден, где проживает его друг и коллега Игорь Матвиенко.
Тогда певец не давал комментариев по этому поводу. Однако сейчас Николай Вячеславович, будучи гостем YouTube-шоу «Антонимы», счел нужным опровергнуть домыслы. Он никуда не переезжал и делать это не планирует, пишет СтарХит.
«Какой-то идиот, не знаю, как его еще обозвать, сделал вброс несколько лет назад. Конечно, это вранье. Они же головой не соображают… У меня есть аккаунты в социальных сетях, выставляю там свои перелеты по России, вот как летать из Германии сюда на гастроли? Это нереально физически! Это все бред сивой кобылы», — заявил артист.
Возможно, эти слухи появились на фоне того, что музыкант долгое время лечился в Германии. В 2007 году Николай Расторгуев серьезно заболел. Врачи поставили ему диагноз «хроническая почечная недостаточность». Пока певец дожидался пересадки почки, он находился на гемодиализе. В 2009 году ему сделали операцию.