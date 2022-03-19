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44 минуты назад

Расторгуев прокомментировал слухи об отъезде

Ирина Лебедева

Николай Расторгуев прокомментировал информацию о том, что он якобы собирается уехать в Германию, где у него имеется недвижимость. СМИ писали еще несколько лет назад о том, что Лидер группы «Любэ» обзавелся апартаментами в городе Баден-Баден, где проживает его друг и коллега Игорь Матвиенко.

Расторгуев прокомментировал информацию о переезде в Германию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тогда певец не давал комментариев по этому поводу. Однако сейчас Николай Вячеславович, будучи гостем YouTube-шоу «Антонимы», счел нужным опровергнуть домыслы. Он никуда не переезжал и делать это не планирует, пишет СтарХит.

«Какой-то идиот, не знаю, как его еще обозвать, сделал вброс несколько лет назад. Конечно, это вранье. Они же головой не соображают… У меня есть аккаунты в социальных сетях, выставляю там свои перелеты по России, вот как летать из Германии сюда на гастроли? Это нереально физически! Это все бред сивой кобылы», — заявил артист.

Возможно, эти слухи появились на фоне того, что музыкант долгое время лечился в Германии. В 2007 году Николай Расторгуев серьезно заболел. Врачи поставили ему диагноз «хроническая почечная недостаточность». Пока певец дожидался пересадки почки, он находился на гемодиализе. В 2009 году ему сделали операцию.

Шоу-бизнес,Игорь Матвиенко,Николай Расторгуев,
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