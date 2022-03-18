«Отпуск за свой счет»: сколько Градский платил своей домработнице

Домработница Александра Градского по имени Елена в беседе с «Аргументами и Фактами» рассказала, что музыкант платил ей 50 тысяч рублей в месяц. При этом, по ее словам, в отпуск она могла уйти только за свой счет.

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«Только в прошлом году я брала две недели, но при этом выходила на работу. Конечно, Александр Борисович предлагал мне отдохнуть, но за свой счет. Я выбирала работу, нужно было деньги зарабатывать», — рассказала Елена, назвав Градского «требовательным» и «немного прижимистым» человеком.

В общей сложности домработница проработала в доме певца около 15 лет. Свои обязанности по дому она выполняла ежедневно по будням с 9 до 17, а по субботам и воскресеньям отдыхала. По словам Елены, за свою работу она получала у Градского 50 тысяч рублей, премию он ей ни разу за 15 лет не выдавал.