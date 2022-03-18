В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 103.95EUR 114.40
Войти в почту
1 час назад

«Отпуск за свой счет»: сколько Градский платил своей домработнице

Елена Прошина

Домработница Александра Градского по имени Елена в беседе с «Аргументами и Фактами» рассказала, что музыкант платил ей 50 тысяч рублей в месяц. При этом, по ее словам, в отпуск она могла уйти только за свой счет.

«Отпуск за свой счет»: сколько Градский платил своей домработнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Только в прошлом году я брала две недели, но при этом выходила на работу. Конечно, Александр Борисович предлагал мне отдохнуть, но за свой счет. Я выбирала работу, нужно было деньги зарабатывать», — рассказала Елена, назвав Градского «требовательным» и «немного прижимистым» человеком.

В общей сложности домработница проработала в доме певца около 15 лет. Свои обязанности по дому она выполняла ежедневно по будням с 9 до 17, а по субботам и воскресеньям отдыхала. По словам Елены, за свою работу она получала у Градского 50 тысяч рублей, премию он ей ни разу за 15 лет не выдавал.

Ранее в интервью для программы «Звезды сошлись» домработница музыканта уверяла, что он со своей последней женой Мариной Коташенко действительно любили друг друга. В частности, по словам Елены, женщина заботилась о Градском, постоянно покупая ему новую и качественную одежду.

Шоу-бизнес,Марина Коташенко,Александр Градский,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители