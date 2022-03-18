Газманов поменял фамилию в знак поддержки спецоперации на Украине

Певец Олег Газманов на странице во «ВКонтакте» перед выступлением на концерте, приуроченном к восьмилетию со дня присоединения Крыма к России, в Лужниках опубликовал видео. На записи он закрасил букву «з» в своей фамилии, которая была написана на листе, висящем перед его гримеркой, и переделал ее в Z. В итоге получилось ГаZманов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Таким образом, по всей видимости, певец хотел поддержать российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине. Отметим, что буква Z на технике РФ означает «За Победу» или «Задача будет выполнена».