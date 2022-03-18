Газманов поменял фамилию в знак поддержки спецоперации на Украине

Певец Олег Газманов на странице во «ВКонтакте» перед выступлением на концерте, приуроченном к восьмилетию со дня присоединения Крыма к России, в Лужниках опубликовал видео. На записи он закрасил букву «з» в своей фамилии, которая была написана на листе, висящем перед его гримеркой, и переделал ее в Z. В итоге получилось ГаZманов.
Таким образом, по всей видимости, певец хотел поддержать российских военных, участвующих в военной спецоперации на Украине. Отметим, что буква Z на технике РФ означает «За Победу» или «Задача будет выполнена».
Ранее сообщалось, что Газманов планирует покинуть Россию, уехав в Израиль, но он данную информацию опроверг. Певец заявил, что никуда не собирается уезжать, добавив, что до этого планировал улететь с супругой на Ямайку в честь ее дня рождения, однако из-за последних событий и распространяющихся сплетен решил отложить поездку.