У Софии Ротару нашли элитную недвижимость на ₽3 млрд

Во владении семьи советской и украинской певицы Софии Ротару нашли элитную недвижимость в Киеве, Ялте и Москве. Стоимость жилья оценили в три миллиарда рублей, сообщает KP.RU.

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В украинской столице Ротару принадлежит роскошная четырехкомнатная квартира, которая расположена в центре города, неподалеку от Софийского собора. Внутри сделан дизайнерский ремонт в классическом стиле — есть огромная гардеробная, просторная гостиная с круговым диваном, уютные спальни и декорированная кристаллами Swarovski люстра. По данным издания, в 2021 году недвижимость оценивали в 400-450 тысяч долларов (41-47 миллионов рублей по текущему курсу). Последние несколько лет в квартире жил внук Ротару, 28-летний диджей Анатолий Евдокименко.

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Сама певица вместе с сыном Русланом Евдокименко и невесткой проживает в элитном поселке Пятихатки, который находится в пригороде Конча Заспе — украинском аналоге Рублевки. На участке в 20 соток расположены трехэтажный особняк площадью 120 квадратных метров, гостевой дом, беседка для отдыха, мангал и теннисный корт. Главное здание построено из привезенных из Финляндии оцилиндрованных бревен, а также обладает высокими потолками и огромными окнами. Территория находится под охраной — вокруг дома Ротару есть ров, бетонный забор, расставлены камеры видеонаблюдения, за которыми смотрит сторож.

Певица также владеет элитной квартирой в Москве, которую она приобрела после смерти мужа — на постоянной основе Ротару в ней почти не жила, но останавливалась, когда приезжала на гастроли в Россию. У знаменитости есть недвижимость и в Ялте — дом в пригородном поселке Никита и бутик-отель Villa Sofia в центре города, который она открыла в 2008 году. Ранее певице принадлежала квартира на улице Гоголя площадью 178 квадратных метров, но она избавилась от этого объекта.