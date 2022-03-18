Что известно об Алене Делоне

Актер Ален Делон заявил, что хочет совершить эвтаназию. Звезда французского кино, которому в ноябре прошлого года исполнилось 86 лет, сейчас проживает в Швейцарии. В этой стране эвтаназия разрешена законом. По словам Делона, с возрастом люди имеют право "уйти по-тихому", пишет "Вокруг кино" со ссылкой на издание Le Point.

Фото: Legion-media.ru Legion-media.ru

Актер уже не впервые делает заявления пессимистичного характера и говорит о смерти. Так, в 2018 году он признался в интервью Paris Match (перевод был опубликован на сайте "ИноСМИ"), что нынешняя эпоха вызывает у него отвращение. По мнению актера, кругом все фальшивое, значение имеют только деньги, и целый день все говорят об одних преступлениях.

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"Точно могу сказать, что уйду из этого мира без сожаления. Мне будет совершенно не жалко уйти. Все подготовлено, у меня есть могила в часовне, — сказал тогда Делон. — Смерть — единственное в мире, насчет чего мы можем быть уверены. Это вопрос времени. Сколько еще лет мне осталось? Я могу дожить до 90, 92 лет. Решаю не я, а там наверху".

Актер тогда добавил, что ни одна женщина не подходит для того, чтобы провести с ней остаток дней.

"Я был бы готов жениться на женщине, если бы она согласилась быть со мной до конца. У этого был бы смысл", — сказал артист.

В 2019 году Ален Делон получил "Золотую пальмовую ветвь" Канн за вклад в киноискусство. Он появился на фестивале со своей дочерью Анушкой. Награждение было омрачено неприятным событием. Активистки организации "Женщины и Голливуд" составили петицию с 20 тысячами подписей, в которой потребовали отменить решение о награде для актера. Феминистки обвинили Делона в ксенофобии, гомофобии, сексизме, припомнили, что он подозревался в убийстве своего телохранителя и что его бывшая подруга Роми Шнайдер, по одной из версий, скончалась в результате суицида.

В том же 2019 году актер попал в больницу с инсультом.

Факты об Алене Делоне

Дети

У Алена Делона трое детей. Помимо дочери — актрисы Анушки Делон, у артиста есть сыновья Энтони и Ален-Фабьен. Кроме того, в 1962 году немецкая певица Нико родила сына Ари Пэффгена, отцом которого, как она утверждала, является Ален Делон. Но актер не признал отцовства.

Женщины

В конце 1950-х — начале 1960-х годов Делон состоял в близких отношениях с австрийской актрисой Роми Шнайдер. Они познакомились на съемках фильма "Кристина", а через год обручились. Но до свадьбы так и не дошло. Одни СМИ писали, что причиной расставания стал новый роман Делона, другие утверждали, что Шнайдер не хотела поступиться карьерой ради семьи.

В 1964 году Ален Делон женился на французской актрисе Натали Бартелеми, которая родила ему сына Энтони. Брак продлился четыре года.

После этого, на протяжении более 10 лет, Делон состоял в отношениях с актрисой Мирей Дарк.

В 1987 году новой возлюбленной кинозвезды стала голландская модель Розали ван Бремен. У пары родились дочь Анушка и сын Ален-Фабьен. В 2001 году Делон расстался с ван Бремен.

Кино

На счету Алена Делона — более 80 ролей в кино. Самые известные фильмы с его участием — "Рокко и его братья", "Бассейн", "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан". Награжден премией "Сезар" за лучшую мужскую роль в ленте "Наша история" (1984 год). Делон также играл с театре, писал сценарии, работал как продюсер и режиссер.

Один из кинематографистов когда-то сказал начинающему актеру Алену Делону, что его карьера не сложится, потому что он слишком красив.

Красота

Имя Алена Делона давно стало нарицательным, оно используется как синоним, когда говорят об очень красивых мужчинах.

"Красота всегда была при мне. Все постоянно мне о ней говорили. Женщины и не только они. Когда мне предложили сняться в кино, я подумал: "Почему я?" В ответ же мне говорили об этой красоте", — вспоминал артист в интервью Paris Match.

Профессии

До начала своей карьеры в кино молодой Делон работал колбасником, официантом в пивной и служил в армии.

Десант

В возрасте 17 лет Ален Делон поступил в парашютно-десантные войска корпуса морской пехоты и был отправлен на войну в Индокитае. Во время службы будущий знаменитый актер неоднократно получал наказание на нарушение дисциплины.

Обвинение в убийстве

В конце 1960-х Делон подозревался в убийстве своего телохранителя Штефана Марковича. Следователи предполагали, что Маркович шантажировал актера, который якобы устраивал у себя дома неприличные вечеринки с участием дам из высшего света. Но Делон не был осужден благодаря алиби. В день убийства он находился в другом городе.

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