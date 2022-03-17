Стала известна сумма среднего гонорара Софии Ротару в России

Гонорар советской и украинской певицы Софии Ротару на частных выступлениях в России составлял 50 тысяч долларов, выяснила «Комсомольская правда».

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Последние годы Ротару активно не гастролировала, но приезжала выступать на свадьбах и корпоративах. При этом артистка запрещала снимать и публиковать фото, видео в социальных сетях, чтобы не афишировать свое пребывание в РФ.

По подсчетам журналистов, Ротару владеет недвижимостью на сумму 3 млрд рублей. У артистки есть четырехкомнатная квартира в центре Киева неподалеку от Софийского собора, ее стоимость в 2021 году оценивалась в 400-450 тысяч долларов. Последние годы певица живет в особняке под Киевом – на 20 сотках земли расположен трехэтажный дом площадью 120 квадратных метров и дом поменьше для гостей. На участке оборудован теннисный корт.

Также у Ротару есть квартира в Москве, дача и гостиница в Ялте.

София Ротару не ездит в Крым с 2014 года и закрыла принадлежащую ей гостиницу Villa Sofia «до лучших времен».