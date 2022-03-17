«Это дичь!»: Хмельницкая о съемках в эротическом фильме с Джигурдой

Актриса Алена Хмельницкая рассказала о съемках в эротическом боевике «Супермен поневоле, или Эротический мутант» с актером Никитой Джигурдой. В интервью Лауре Джугелия в ее авторском шоу на Youtube-канале она призналась, что согласилась на роль из-за отсутствия работы.
Хмельницкая отметила, что изначально сценарий картины показался ей более-менее сносным, но когда права на ленту выкупил Джигурда он таким быть перестал. Актрису возмутило количество добавленных в картину постельных сцен. Но отказаться от роли она уже не могла.
«Этот фильм как раз из тех, которые я бы не хотела, чтобы кто-то видел. Это дичь! Это просто ужас. Я сказала, что не буду сниматься в таких сценах, поэтому взяли дублершу. Я просила везде написать, что это дублерша. Один день меня поснимали, я лицом должна была изобразить, что происходит. Я надеялась, что это все канет куда-то, а сейчас опять вылезло», — рассказала Хмельницкая.
И все же, несмотря на это, далеко не все поверили, что актриса не принимала участие в эротических сценах и начали приписывать ей роман с Джигурдой. Однако саму Хмельницкую подобные домыслы лишь смешат.