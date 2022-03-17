«Это дичь!»: Хмельницкая о съемках в эротическом фильме с Джигурдой

«Этот фильм как раз из тех, которые я бы не хотела, чтобы кто-то видел. Это дичь! Это просто ужас. Я сказала, что не буду сниматься в таких сценах, поэтому взяли дублершу. Я просила везде написать, что это дублерша. Один день меня поснимали, я лицом должна была изобразить, что происходит. Я надеялась, что это все канет куда-то, а сейчас опять вылезло», — рассказала Хмельницкая.