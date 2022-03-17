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1 час назад

Да будет свадьба! Том Хиддлстон и Зави Эштон помолвлены

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Кажется, в скором времени нас ждут приятные новости о переходе на новый уровень отношений одной красивой голливудской пары. Том Хиддлстон и его возлюбленная Зави Эштон вместе посетили церемонию награждения победителей премии BAFTA. Однако внимание поклонников привлекли не только счастливые улыбки знаменитостей и ожидание объявления списка лауреатов. На совместном селфи, которым поделился ведущий Эй Джей Одудуду, актриса была запечатлена с кольцом с огромным бриллиантом на безымянном пальце. И хотя на красной дорожке Зави тщательно старалась скрыть свою правую руку, приятные новости так и не удалось утаить от пристального внимания аудитории. Струящееся розовое платье, правда, навеяло сомнения на присутствующих в холле, что Зави ждёт ребёнка. Том же, напротив, был строг и дьявольски красив в своём чёрном костюме с аккуратной бабочкой, играя на контрастах с нежным образом будущей жены.

Совместная игра в "Предательство" подвела актеров к скорой свадьбе
Фото: GettyimagesGettyimages

Напомним, что нежные между парой зародились ещё в 2018 году во время игры в пьесе «Предательство». Долгое время селебрити скрывали свои отношения от прессы, но всё стало понятно после их совместного отдыха на пляже на Ибице в сентябре прошлого года. Вскоре после неожиданных кадров, сделанных папарацци, пара дебютировала вместе на красной дорожке на церемонии вручения премии Tony Awards в Нью-Йорке. Именно во время пандемии партнёры решили съехаться и теперь они живут вместе в Атланте, штат Джорджия. Источники, близкие к дуэту, сообщили, что Том и Зави идеально подходят друг другу, а сейчас они просто наслаждаются более спокойной стороной быта вдали от софитов и мира шоу-бизнеса. Сам Хиддлстон уже давно дал понять, что лишь избранные могут быть посвящены в моменты его личной жизни.

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«Я люблю то, что делаю, и с полной самоотдачей посвящаю себя созданию великого искусства, но в моём сознании я не противопоставляю эти два понятия. Моя работа находится в общественной сфере, и у меня есть личная жизнь. И эти две вещи чётко разделены», — сказал он.

Это произошло после того, как Зави сказала, что она не намерена работать с Хиддлстоном в ближайшем будущем. Надеемся, что вскоре влюблённые официально подтвердят своё желание пожениться, и мы, конечно же, увидим милые фотографии с самого памятного дня молодой семьи.

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