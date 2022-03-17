Надежда Бабкина о русском характере

— У кого вы это спрашиваете про лихость натуры? У меня, что ли? Я стесняюсь сказать. Это у тех, с кем я работаю, надо спрашивать, боятся ли они меня. Я все-таки считаю, что моя основная черта — целеустремленность: раз решила, не отступлюсь. Мне никогда ничего просто так не давалось. Бывает, посмотришь — иному само все в руки идет, а у меня ни покровителей, ни везения какого-то бешеного не было. Работала на износ.