Надежда Бабкина о русском характере

Народная артистка России, основатель и руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» — кто, как не она, Надежда Бабкина, знает все о наших истоках, скрепах и настоящем русском характере?! И этот разговор — тому подтверждение.
— Надежда Георгиевна, с жанром для своего пения вы определились еще в школьном возрасте. Уже тогда почувствовали мощь народной культуры?
— Я с детства воспитывалась в народных традициях. Не по книжкам, а реально в них жила, поэтому именно они наполняли мою душу. А музыкальностью заразилась от папы. Он, хоть и был человеком от земли, имел потрясающие природные данные — мог играть на любом инструменте, на всем, что попадется под руку: фортепиано, баян, гитара, балалайка… Он потрясающе пел народные песни, от души, широко. Безумно любил украинские, хотя он волжский казак. Ему очень нравилась песня «Ридна маты моя, ты ночей недоспала» или «Солнце низенько, мий вичер близенько, приди до мене, мое серденько, ты ж мое серденько».
— У вас немало романсов, песен, невероятно удачно обработанных. Можете вспомнить интересную историю, связанную с приходом к вам из глубинки какого-нибудь шедевра?
— Я раньше обожала ездить в фольклорные экспедиции по дальним селам. Находила старушек, у которых можно было разжиться неизвестными песнями. Бабушки с удовольствием соглашались спеть, а я включала магнитофон… Сейчас уже не езжу: и старушек таких почти не осталось, да и многие деревни, увы, стоят заброшенными. Но некоторые песни мы все-таки успели сохранить. К примеру, из экспедиции по Волгоградской губернии я привезла казачью песню «Верила, верила, верю», которая прочно вошла в репертуар ансамбля «Русская песня» и даже дала название концертной программе в 1998 году. А в экспедиции по Астраханской области я отыскала песню «Заболела Дунина головка». Их и сейчас их с умилением слушают…
— Видите ли сейчас юные таланты, которые могут стать в ряд с такими именами, как Русланова, Зыкина?
— Наверняка есть такие. Каждый год езжу с фестивалем-марафоном «Песни России» по стране и вижу огромное количество молодежи, которая с удовольствием посвящает свободное время национальным традициям. Меня очень трогает их стремление. Во что это выльется у них в будущем, понятия не имею. Но пока готова поддерживать всех, кто занимается народным жанром даже в формате хобби.
— Полагаете, не утеряны еще корни поколением, выросшим на подвигах Человека-паука?
— Знаете, как только начинает звучать народная музыка, малыши невольно начинают шевелиться — кто, когда их этому учил?! Срабатывает генетическая память! Но, безусловно, проблема существует. Важно знать и понимать, чьей земли ты уроженец. И народный жанр — это не только развлечение, это и воспитание, и образование. На своем месте я делаю все от меня зависящее, чтобы как можно больше детей приобщились к народной культуре. На полную катушку работает Малая сцена театра «Русская песня», детская театрально-фольклорная студия «Наследие»...
— Какие традиции родительского дома вы до сих пор поддерживаете?
— Абсолютно все. Я люблю застолья. Мне нравится, когда люди, собираясь, поют, устраивают танцы, все вместе готовят еду, как было принято в доме моих родителей. Такая добрейшая суета, приправленная шутками и прибаутками. В эти моменты происходит необходимый каждому из нас обмен энергией.
Я тут недавно решила напечь блинов вне Масленицы. Приобщила к процессу внуков. Они с удовольствием били яйца, как я научила: «Не надо бить аккуратно и боязливо. Бейте сильно, потом раскрывайте скорлупку на две части, желток аккуратно держите, а белок выпускайте в миску». Лучше всего получалось у младшей Марфы. Затем они с удовольствием принялись муку засыпать. В итоге мы все были по уши в муке, но зато как они эти блины за обе щеки уплетали!.. Вообще, мне все нравится, что связано с русской кухней, без всяких прибамбасов. Я и борщик люблю, и щи, настоянные на квашеной капусте.
— Вас называют казачкой Надей. Это подразумевает лихость натуры?
— У кого вы это спрашиваете про лихость натуры? У меня, что ли? Я стесняюсь сказать. Это у тех, с кем я работаю, надо спрашивать, боятся ли они меня. Я все-таки считаю, что моя основная черта — целеустремленность: раз решила, не отступлюсь. Мне никогда ничего просто так не давалось. Бывает, посмотришь — иному само все в руки идет, а у меня ни покровителей, ни везения какого-то бешеного не было. Работала на износ.
— Кстати, когда много лет назад вы приехали покорять столицу, Москва была радушна к приезжим?
— В чем-то в мое время было проще. Сегодня каждый должен пробиваться сам по себе, а раньше к любому человеку все-таки присматривались. При этом я не могу сказать, что в Москву приезжают бездари. Наоборот. Знаете, как много в провинции талантливых людей, мечтающих реализовать себя более масштабно! Для этого они и едут в столицу. Везет тем, кто схватывает ритм города. В Москве все стремительно, надо моментально реагировать, мыслить темпово. «Завтра подумаю, а послезавтра скажу» — это не про столицу.
Только здесь и сейчас. Иначе поезд уйдет. Оказавшись в Москве, я всякий раз старалась себя проявить, продемонстрировать смелость, желание, стремление. Люди видели мое рвение, потому что, когда выпихивали в дверь, я в окно лезла. В конце концов, обратят внимание!
Надежда Георгиевна Бабкина — певица, актриса, телеведущая, исследователь народной песни, педагог, общественный деятель. Родилась 19 марта 1950 г. в Ахтубинске Астраханской области. Выпускница Гнесинки и ГИТИСа, обладатель множества наград.