Выбрана новая «Мисс мира»

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала участница из Польши Каролина Белявска. Как сообщает «Лента.ру», церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан, а корону вручала обладательница титула «Мисс мира — 2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.

Фото: Instagram Instagram

В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.

При этом Россия в этом году не участвовала в конкурсе. В 2022 и 2021 году конкурс «Мисс Россия», победительница которого отправляется на международные «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», не проводился из-за пандемии.