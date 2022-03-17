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56 минут назад

Выбрана новая «Мисс мира»

Елена Прошина

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала участница из Польши Каролина Белявска. Как сообщает «Лента.ру», церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан, а корону вручала обладательница титула «Мисс мира — 2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.

Выбрана новая «Мисс мира»
Фото: InstagramInstagram

В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.

При этом Россия в этом году не участвовала в конкурсе. В 2022 и 2021 году конкурс «Мисс Россия», победительница которого отправляется на международные «Мисс мира» и «Мисс Вселенная», не проводился из-за пандемии.

Обладательница титула «Мисс Россия — 2019» Алина Санько уже боролась за титул «Мисс мира» в 2019 году и не могла поехать на него снова. «Вице-мисс Россия — 2019» Ралина Арабова пропустила «Мисс мира — 2021» из-за участия в конкурсе «Мисс Вселенная» в декабре 2021 года.

Шоу-бизнес,Ралина Арабова,Алина Санько,
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