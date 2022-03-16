Дима Билан госпитализирован

Певец Дима Билан находится в больнице и готовится к плановой операции. Об этом он рассказал поклонникам в соцсетях.
Музыкант признался, что проблема, которую он, наконец, собрался решить, беспокоит его с 12 лет. Сообщать подробности Билан отказался.
«Я никогда особо не был открытым человеком, который легко и просто делится подробностями своей непубличной жизни. Я всегда оставляю свой островок закрытым от глаз», - объяснил артист.
По словам Билана, рассказать о своем пребывании в стационаре он решился, чтобы «опередить все слухи, истерию, домыслы».
«Я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам! Берегите себя и свое здоровье», - заявил музыкант.
Месяцем ранее Билан рассказал, что переболел омикрон-штаммом коронавируса. По его словам, он перенес болезнь тяжело, но врачи 52-й городской больницы в Москве «постарались невероятно» и вылечили его.