«Я называю его папой»: дочь Валерии откровенно об Иосифе Пригожине

Дочь певицы Валерии в последнем интервью рассказала, с какими сложностями столкнулась после перенесенного коронавируса, кто ее поддерживал в трудную минуту и какие отношения у нее сложились с Иосифом Пригожиным.

Фото: Instagram Instagram

Шена (Анна Шульгина) стала новой гостьей YouTube-проекта «Алена, блин». Девушка откровенно рассказала про сложный период в жизни. В начале февраля певица опубликовала в личном блоге серию постов, в которых поделилась своими переживаниями. Оказалось, что после ковида Шена столкнулась с серьезными побочными эффектами.

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«Боли в теле, неописуемая слабость, апатия, безразличие ко всему, включая любимых людей и творчество», — вспоминает то время артистка.

Она рассказала Алене Жигаловой, что с детства борется с паническими атаками. Дочь Валерии пробовала посещать психолога, но так и не найдя своего специалиста, отказалась от этой затеи. В этом году ситуация обострилась. Помимо физических болей девушку подвело ментальное здоровье.

«Была апатия. Апатия такая, что ты равнодушен ко всему. Я не могла даже писать, хотя я обожаю это», — с грустью заключила звезда.

По словам Шены, у нее не было никаких эмоций: «Ни злости, ни счастья, ни грусти. Просто сидишь и смотришь в одну точку, не понимая сколько времени прошло».

Девушка считает, что не нужно стесняться своих психологических проблем.

«Я считаю, что артисты не должны все время жить в глянце. Поверьте, у артистов есть и целлюлит, и психологические проблемы и периодически безденежье», — добавила она.

Сейчас все это в прошлом. В этот тяжелый период рядом с девушкой была ее семья. В числе тех, кто активно поддерживал певицу был и муж ее мамы Иосиф Пригожин. Напомним, что Валерия вышла замуж за продюсера, когда девочке было 12 лет. С тех пор Шена и Иосиф стали родными людьми.

«Он заменил мне отца. Я не называю его папой, но когда я общаюсь с друзьями я всегда говорю: «О, батька звонит». По-моему, это героизм. Он полюбил женщину и взял ответственность за ее детей и любил, хотя не обязан был», — говорит артистка о своем отчиме.