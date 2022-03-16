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10 минут назад

Ярмольник нашел позитив в сообщениях о своем переезде в Латвию

Елена Прошина

Актер Леонид Ярмольник в беседе с ТАСС назвал дезинформацией сообщения о своем переезде в латвийскую Юрмалу. Он отметил, что навещает внуков и в четверг вернется в Москву.

Ярмольник ответил на сообщения о своем переезде в Латвию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним. Завтра еду в Москву, у меня спектакли в "Современнике", съемки — обычная ситуация», — приводятся в материале слова Ярмольника.

Актер подчеркнул, что все сообщения о переезде в Латвию являются дезинформацией: он там прогуливается с внуками и общается с артистом Геннадием Хазановым, который тоже сейчас находится в Юрмале.

«Радует только одно: видимо, еще узнают. Еще бы глупости не писали», — заключил Ярмольник.

Ранее в Латвию также уехали кинокритик Антон Долин и актриса Чулпан Хаматова.

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