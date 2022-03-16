Ярмольник ответил на сообщения о своем переезде в Латвию

«Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним. Завтра еду в Москву, у меня спектакли в "Современнике", съемки — обычная ситуация», — приводятся в материале слова Ярмольника.