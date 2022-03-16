Российский рэпер Моргенштерн признался поклонникам, что у него депрессия. Соответствующее видео появилось в распоряжении Telegram-канала «ДНИ.РУ: Шоу-бизнес».

«Я жру как тварь и худею на глазах. Я превращаюсь в скелета», – заявил музыкант.

Напомним, в конце ноября 2021 года 23-летний скандальный рэп-исполнитель из Уфы покинул Россию. Позднее стало известно, что автор популярного трека Cadillac вместе со своей супругой проживает в Дубае.