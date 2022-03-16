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1 час назад

«Ты ничего собой не представляешь»: Барских ответил на угрозы Тимати

Елена Прошина

Конфликт между украинским певцом Максом Барских и рэпером Тимати продолжает набирать обороты. Поп-исполнитель не стесняясь «прошелся» по личности российского музыканта и заявил, что Тимати ничего собой не представляет «без помощи своих папиков», сообщает StarHit.

Барских ответил на угрозы Тимати
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучше сиди молча! Иди спасай свою полубанкротную компанию и жарь свои бургеры. Хватит сыпать угрозами, ты ничего собой не представляешь без помощи своих папиков», — заявил Макс.

Отметим, что говоря о компании Барских мог иметь в виду лейбл Black Star, к которому Тимати уже год как не имеет никакого отношения. Отдельно украинец упомянул певицу Славу, которая ранее также раскритиковала его за отношение к россиянам.

«Ты лицемерка! Не так давно пела мне оды любви, а сейчас открыла рот и воняешь. Садись на медведя, скачи в Сибирь и бей в грудь — тебе это подойдет», — съязвил он.

Напомним, что ранее Барских заявлял, что россиянам повезло с его концертами, которые он когда-то давал. Кроме того, он оскорбил РФ как страну, в которую якобы никто больше не захочет приезжать. Высказывания вызвали негодование у отечественных звезд, которые напомнили ему, что все годы он зарабатывал в России. Тимати отреагировал на слова певца в жесткой манере, пообещав разобраться с Барских при встрече, чтобы показать ему, «кто есть кто».

Шоу-бизнес,Макс Барских,Тимати,
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