Блиновская устроила истерику в Сети из-за предательства подписчиков

Елена Блиновская неоднократно признавалась, что очень любит деньги. В связи с последними событиями, которые происходят в России и в целом в мире, все испытывают трудности с финансами. Не осталась в стороне и Блиновская.
Так, из-за блокировки Instagram Елена потеряла 90% своих поклонников.
В другие социальные сети за марафонщицей перешли лишь сто тысяч человек.
Недавно она поговорила с поклонниками и устроила настоящую истерику. Дело в том, что она призналась в главном страхе – Блиновская переживает, что ей придется отменять мероприятие на огромной площадке, которое она в данный момент организует. Фанаты сразу начали издеваться над Блиновской по поводу того, что она просто не хочет терять деньги. Тогда Елена закатила скандал в Сети и заявила, что она никогда не остается в плюсе от оффлайн-мероприятий.
В это слабо верится, ведь Елена потратила на свой день рождения больше 110 миллионов рублей. Кстати, после этого праздника ее стали критиковать больше, чем до этого. А после ее интервью Ксении Собчак Блиновская лишилась многих поклонников, ведь, по мнению людей, во время разговора с журналисткой, она показала свое истинное лицо.