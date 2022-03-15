Блиновская устроила истерику в Сети из-за предательства подписчиков

Елена Блиновская неоднократно признавалась, что очень любит деньги. В связи с последними событиями, которые происходят в России и в целом в мире, все испытывают трудности с финансами. Не осталась в стороне и Блиновская.

Фото: Instagram / elena_blinovskaya Instagram / elena_blinovskaya

Так, из-за блокировки Instagram Елена потеряла 90% своих поклонников.

В другие социальные сети за марафонщицей перешли лишь сто тысяч человек.

Недавно она поговорила с поклонниками и устроила настоящую истерику. Дело в том, что она призналась в главном страхе – Блиновская переживает, что ей придется отменять мероприятие на огромной площадке, которое она в данный момент организует. Фанаты сразу начали издеваться над Блиновской по поводу того, что она просто не хочет терять деньги. Тогда Елена закатила скандал в Сети и заявила, что она никогда не остается в плюсе от оффлайн-мероприятий.