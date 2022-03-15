Алла Довлатова сделала пластическую операцию

Актриса и теле- и радиоведущая Алла Довлатова решила подтянуть лоб и кожу век, а также исправить возрастные изменения нижней трети лица. Об этом она рассказала в Instagram. По словам Довлатовой, ей было непросто решиться на пластическую операцию, так как она сильно переживала из-за последствий и побочных эффектов. Тем не менее телеведущая доверилась хирургу и выбрала наиболее безопасный способ омоложения, который исключает риск повреждения сосудов и нервов.
"Смысл операции в поднадкостничной отслойке мягких тканей лица и их перемещении вверх. Таким образом устраняется опущение тканей лица верхней зоны лица: поднимается линия бровей, немного веки и уголки глаз", - пояснила Довлатова.
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