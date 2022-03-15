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1 час назад

Стало известно о состоянии Светличной после выписки из психиатрической больницы

МослентаМослента

Стало известно о состоянии актрисы Светланы Светличной, которую ранее выписали из психиатрической клиники. О здоровье актрисы рассказала российская певица Алена Кравец в интервью «Пятому каналу».

Стало известно о состоянии Светличной
Фото: ТАССТАСС

«15 мая Светлане Афанасьевне исполнится 82 года. Она не планирует каких-то больших торжеств, банкетов. Сегодня не то и состояние, и настроение», — прокомментировала Кравец состояние заслуженной артистки.

По словам исполнительницы, 82-летняя Светличная живет, как обычная пенсионерка.

«Пенсия у нее приличная — тысяч 50 в месяц. Она не жалуется и говорит, что ей на скромную жизнь хватает», — поделилась Кравец с журналистами.

Она также отметила, что за пожилой актрисой присматривает приходящая сиделка. Пока что семья справляется своими силами, однако в случае ухудшения ситуации не станет тянуть с обращением к специалистам, пояснила собеседница в разговоре.

Ранее актрису Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских клиник. У артистки обнаружили поражение сосудов головного мозга. Изначально Светличная обратилась к врачам из-за проблем с сердцем, однако в ходе лечения медики заметили изменения в поведении женщины и перевели ее в профильное медучреждение.

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