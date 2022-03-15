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45 минут назад

Певица МакSим снова выйдет на сцену

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Лето этого года выдалось сложным для певицы МакSим. Девушка попала в больницу, где у нее обнаружили коронавирусную инфекцию. Впоследствии Марину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Позже аппарат ИВЛ перестал справляться из-за образования тромбов. Мать певицы приняла решение перевозить дочь из казанской больницы в Москву и подключать аппарат ЭСКМО. К счастью, медики смогли спасти певицу. Однако после перенесённой болезни, МакSим говорила, что не сможет вновь петь, скорее всего, целый год. Однако на днях концертный директор певицы поделилась планами на ближайшее будущее: “Мы начинаем активную концертную деятельность, а также готовы к сотрудничеству по телевизионным, рекламным и социальным проектам”. Почему принято такое решение, понятно. В России грядет кризис, который по прогнозам экономистов, продлится около трех лет. Если до недавнего времени основным источником дохода певицы был Instagram, то теперь этот источники доходов можно назвать нестабильным. Остается петь, даже несмотря на то, что это для певицы тяжело. Фото: Instagram.

Певица МакSим снова выйдет на сцену
Фото: Пресс-служба певицы МакSимПресс-служба певицы МакSим
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