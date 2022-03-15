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19 минут назад

С похитителя Авраама Руссо взыскали более полумиллиона рублей

Елена Прошина

Пресненский суд Москвы заочно вынес приговор Зауру Марданову, которого обвиняли в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката исполнителя Андрея Алешкина, судья освободил Марданова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

С похитителя Авраама Руссо взыскали более полумиллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суд назначил 7 лет колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск на сумму 650 тысяч руб», — заявил он, добавив, что из-за истечения срока давности его освободили от наказания.

Марданов — третий фигурант дела о похищении Руссо. В мае прошлого года суд приговорил двух соучастников дела, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова, к 5 и 6 годам лишения свободы соответственно, освободив их от наказания по той же причине.

Напомним, что по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан «Прага», после чего сопроводил его в свой кабинет, где «совместно с иными лицами» насильно удерживал и избивал.

Затем Исмаилов потребовал от Руссо отменить все концерты и «вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях». По данным СМИ, до этого певец начал сотрудничать с другим продюсером.

Владимир Гусаков,Авраам Руссо,Андрей Алешкин,Тельман Исмаилов,
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