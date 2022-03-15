С похитителя Авраама Руссо взыскали более полумиллиона рублей

Пресненский суд Москвы заочно вынес приговор Зауру Марданову, которого обвиняли в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката исполнителя Андрея Алешкина, судья освободил Марданова от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

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«Суд назначил 7 лет колонии строгого режима. Также удовлетворен гражданский иск на сумму 650 тысяч руб», — заявил он, добавив, что из-за истечения срока давности его освободили от наказания.

Марданов — третий фигурант дела о похищении Руссо. В мае прошлого года суд приговорил двух соучастников дела, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова, к 5 и 6 годам лишения свободы соответственно, освободив их от наказания по той же причине.

Напомним, что по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан «Прага», после чего сопроводил его в свой кабинет, где «совместно с иными лицами» насильно удерживал и избивал.