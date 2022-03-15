Волочкова оголила грудь перед полицейскими в аэропорту. Видео

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова во время конфликта с полицейскими обнажила грудь. Видео появилось в telegram-канале «Baza».
На кадрах видно, как Волочкова спорит с полицейскими. В какую-то секунду она внезапно демонстрирует свою грудь. Сообщается, что причиной послужил спор с одной из сотрудниц полиции: балерина пыталась ей объяснить, что в свои 40 она выглядит лучше, чем та.
Конфликт с правоохранителями в аэропорту у Волочковой возник около двух недель назад, когда полицейские заметили, что она находится в здании без маски; россиянка несколько раз оскорбила полицейских. Ей могут грозить уголовное дело по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») и административный штраф по статье КоАП («Хулиганство») за демонстрацию груди.