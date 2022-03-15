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36 минут назад

Лобода сменила украинское гражданство на паспорт Мальты

Елена Прошина

Украинская популярная исполнительница Светлана Лобода несколько лет назад получила гражданство Мальты и стала жительницей Евросоюза, так как это небольшое островное государство в Средиземном море входит в Евросоюз, сообщает ФАС со ссылкой на музыкального продюсера, управляющего партнера Международного концертного агентства «РУ-КОНЦЕРТ» Кирилла Чибисова.

Лобода сменила украинское гражданство на паспорт Мальты
Фото: ТАССТАСС

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По его словам, уже давно Лобода требует от организаторов концертов выплаты гонораров исключительно в евро. Отмечается, что певица, как и многие коллеги-соотечественники, обеспечила себе надежный тыл и денежную «подушку безопасности» на любой случай.

«Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте… У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять „жирных“ лет, когда они заработали миллионы. Им нестрашно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве», — рассказал Чибисов.

О том, что вся ее семья живет в Европе не первый год, говорила и сама Лобода в интервью, но не озвучивала точную локацию.

Исполнительница говорила, что купила недвижимость — «домик у моря». Тем временем, гражданство Мальты можно получить в обмен на инвестиции — приобретая жилье стоимостью не менее 700 тысяч евро. Также необходимо благотворительное пожертвование от 10 тысяч евро.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,ЕС,
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