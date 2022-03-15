Лобода сменила украинское гражданство на паспорт Мальты

«Лобода давно консолидировала все свои капиталы на Мальте… У нее, как и у остальных артистов из Украины, было последних пять „жирных“ лет, когда они заработали миллионы. Им нестрашно жечь мосты. Когда у тебя на счету лежат 200–300 миллионов долларов. Все эти слезы по поводу Украины — заказные. Ничего они не льют. Они сидят у себя у бассейна и пьют коктейли. Кто в Дубай полетел, кто в Марбелью. Никто не сидит в Киеве», — рассказал Чибисов.