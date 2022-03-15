Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель стала мамой во второй раз

На протяжении всей беременности и в день родов 25-летняя Алена Рапунцель подробно делилась своими переживаниями с фолловерами в Instagram. Она рассказывала о сложностях, испытываемых во время вынашивания малыша и о ссорах с возлюбленным.

Фото: Instagram Instagram

В роддоме знаменитость слышала, как в соседних палатах появляются малыши. В одном из видео Алена показала, как плачет от восторга от этого.

В больницу Алена отправилась в понедельник, 14 марта, с ней рядом был ее парень Илья Семин. Пара познакомилась в ночном клубе, где Илья работал стриптизером. Страсть охватила влюбленных моментально, однако отношения были не всегда безоблачными. Рапунцель и Семин часто затевали скандалы и расставались, но потом мирились.

Сегодня поклонники телестройки наблюдали, как счастливый отец держит на руках младенца.