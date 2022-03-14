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15 минут назад

Сергея Полунина экстренно прооперировали

Елена Прошина

Артист балета Сергей Полунин получил травму ноги, его экстренно прооперировали. Об этом сообщила его супруга Елена Ильиных, опубликовав фотографию мужа на больничной койке с загипсованной ногой, передает Starhit.

Сергея Полунина экстренно прооперировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Спасибо всем за пожелания здоровья. Все прошло хорошо. Надеемся на быстрое восстановление», — подписала снимок Ильиных.

Обстоятельства произошедшего она не уточнила.

Ранее Ильиных также поделилась фотографией Полунина на костылях. Очевидно, что артист балета в ближайшие недели будет передвигаться лишь с их помощью.

Напомним, что сейчас пара также готовится к рождению второго ребенка. Ильиных находится на последних сроках беременности.

Шоу-бизнес,Елена Ильиных,Сергей Полунин,
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