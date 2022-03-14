Сергея Полунина экстренно прооперировали

Артист балета Сергей Полунин получил травму ноги, его экстренно прооперировали. Об этом сообщила его супруга Елена Ильиных, опубликовав фотографию мужа на больничной койке с загипсованной ногой, передает Starhit.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Спасибо всем за пожелания здоровья. Все прошло хорошо. Надеемся на быстрое восстановление», — подписала снимок Ильиных.

Обстоятельства произошедшего она не уточнила.

Ранее Ильиных также поделилась фотографией Полунина на костылях. Очевидно, что артист балета в ближайшие недели будет передвигаться лишь с их помощью.