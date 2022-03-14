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26 минут назад

Поперечный сообщил об отъезде из России

Lenta.ruLenta.ru

Популярный российский блогер и стендап-комик Данила Поперечный сообщил, что временно покинул Россию. Подробностями отъезда он поделился в ролике, опубликованном в понедельник, 14 марта, на его YouTube-канале.

Поперечный сообщил об отъезде из России
Фото:  Данила Поперечный / YouTube Данила Поперечный / YouTube

«Уехал я, естественно, не навсегда. Я не буду делать вид, что у меня был запланирован отпуск», — сказал Поперечный.

По словам блогера, он покинул страну, потому что боится за свою жизнь.

При этом Поперечный уточнил, что в ближайшее время вернется к Россию.

«Я понял, что я не могу просто отказаться от своей прошлой жизни. И дело даже не в вас, дорогие мои подписчики, дело не в моей карьере, а просто в моих близких людях, которые не имеют возможности никуда уехать из этой страны», — объяснил он.

11 марта стало известно об отъезде из России ведущего программы «Вечерний Ургант» Ивана Урганта. Отмечалось, что он уехал вместе с родственниками в Израиль. Позднее шоумен в своем Instagram-аккаунте заявил, что его отъезд связан с отпуском, и пообещал в скором времени вернуться в Россию.

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