Волочкову могут наказать за оголенную перед полицией грудь

Уголовное дело в отношении Анастасии Волочковой может получить отягчающие обстоятельства. Как сообщает Telegram-канал Baza, при скандале в аэропорту она обматерила полицейских, а также показала им свою грудь.

По информации издания, после того как Волочкова оскорбила правоохранителей в аэропорту, ее отвели в сторону, однако танцовщица никак не могла успокоиться. Больше всех она спорила с одной из сотрудниц, якобы пытаясь доказать ей, что в свои 40 она выглядит лучше. В результате аргументом в споре стала ее грудь.

За оскорбление на балерину могут возбудить уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») — по ней Волочковой грозит штраф или обязательные работы. В свою очередь, демонстрация груди для нее может обернуться административным делом о хулиганстве.

Напомним, что Волочкова оказалась в центре скандала из-за ее поведения в самолете во время рейса с Мальдивских островов. Так, вечером 18 января в Сети появилось видео, на котором она ругается с бортпроводниками из-за отсутствия маски.