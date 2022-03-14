В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
37 минут назад

Волочкову могут наказать за оголенную перед полицией грудь

Елена Прошина

Уголовное дело в отношении Анастасии Волочковой может получить отягчающие обстоятельства. Как сообщает Telegram-канал Baza, при скандале в аэропорту она обматерила полицейских, а также показала им свою грудь.

По информации издания, после того как Волочкова оскорбила правоохранителей в аэропорту, ее отвели в сторону, однако танцовщица никак не могла успокоиться. Больше всех она спорила с одной из сотрудниц, якобы пытаясь доказать ей, что в свои 40 она выглядит лучше. В результате аргументом в споре стала ее грудь.

За оскорбление на балерину могут возбудить уголовное дело по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») — по ней Волочковой грозит штраф или обязательные работы. В свою очередь, демонстрация груди для нее может обернуться административным делом о хулиганстве.

Напомним, что Волочкова оказалась в центре скандала из-за ее поведения в самолете во время рейса с Мальдивских островов. Так, вечером 18 января в Сети появилось видео, на котором она ругается с бортпроводниками из-за отсутствия маски.

В результате конфликта к самолету вызвали правоохранителей, которые задержали артистку. Однако и в отделении полиции танцовщица продолжила конфликтовать. Медосвидетельствование показало, что она была пьяна.

Шоу-бизнес,Видео,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители