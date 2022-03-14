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32 минуты назад

Экс-супруг Милявской снова женится

WomanHit.ruWomanHit.ru

Дмитрий Иванов признался, что изменял в браке с певицей.

Экс-супруг Милявской снова женится
Фото: РИА НовостиРИА Новости

58-летняя певица Лолита Милявская была замужем за 47-летним фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Знаменитости прожили вместе в течение десяти лет — в 2020 году они официально развелись. Сейчас мужчина решил рассказать о семейной жизни с артисткой. Дмитрий признался, что изменял экс-супруге.

«У меня завязались отношения, когда мы уже расставались. У меня был переходный момент. Прожили с Лолитой долгую и красивую жизнь, но так бывает, что расстались», — рассказал спортсмен в эфире программы «Звезды сошлись».

Иванов отметил, что собирается снова жениться. «Ольге уже сделал предложение», — признался мужчина.

Напомним, Милявская была замужем пять раз. Первым мужем был актер Александр Беляев. Во второй раз певица стала женой Виталия Милявского. Затем звезда вышла замуж за шоумена Александра Цекало. Четвертым супругом стал бизнесмен Александр Зарубин. Пятый брак был с Дмитрием Ивановым. Также у Лолиты есть 23-летняя дочь Ева. Имя ее отца знаменитость не называет.

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