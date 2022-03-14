Суд снова отклонил иск банкира Глоцера к Ренате Литвиновой

Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, отказавшей находящейся в банкротстве кинокомпании BFG Media Production бывшего банкира, продюсера Юрия Глоцера во взыскании более 387 млн руб. с актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, передает РИА "Новости".

Фото: Антон Белицкий/Global Look Press Антон Белицкий/Global Look Press

Суд отклонил жалобу истца на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Кинокомпания заявляла, что Литвинова в 2015 году без согласия правообладателя разместила у себя на YouTube снятый компанией кинофильм "Жестокость" (2007) Павла Лунгина и Марины Любаковой. Литвинова в нем сыграла одну из главных ролей.

Сперва истец требовал взыскать с Литвиновой 100 тыс. руб., но после увеличил сумму иска. Компания опиралась на договоры о передаче прав на фильм с компаниями "Киносейл", "АЛС-С" и "Интерсинема" с учетом инфляции. Суд первой инстанции полностью отклонил иск, поскольку нельзя было доказать, что видео разместила именно Литвинова. Суд усомнился и в размере компенсации.

ООО "БФГ-Медиа-Продакшн" был признан банкротом в 2018 году с долговыми обязательствами в 570 млн руб. Глоцер с долей около 40% был мажоритарным совладельцем банка "БФГ-Кредит", обанкротившегося в 2016 году. Его и других бывших контролирующих лиц привлекли к субсидиарной ответственности по долгам банка, оценивающихся примерно в 41,6 млрд руб.

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