У экс-солиста группы «Руки вверх!» родился сын

- Утром 28 февраля я уехала на очередное КТГ. Вернувшись домой, позавтракала и прилегла, малыш очень активно давал о себе знать. Мне хотелось уединиться и чтоб никто не беспокоил, - рассказала Елена. - Ощущения были странными. Я пыталась поспать, но не получилось. Ни в одну из беременностей у меня не отходила слизистая пробка, а в эту начала постепенно отходить. Если честно, я не сразу это поняла.