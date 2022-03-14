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24 минуты назад

У экс-солиста группы «Руки вверх!» родился сын

Экспресс газетаЭкспресс газета

49-летний музыкант стал трижды папой. О том, как прошли роды, сообщила жена бывшего солиста «Руки вверх!».

У экс-солиста группы «Руки вверх!» родился сын
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета

Ветеринар Елена Потехина подарила мужу - экс-солисту легендарной поп-группы «Руки вверх!» - долгожданного сына. Малыш родился 1 марта, но только сейчас жена музыканта поделилась подробностями родов и, собственно, самим фактом появления мальчика на свет. 49-летний Алексей Потехин присутствовал на родах до самого конца и даже перерезал пуповину.

- Горжусь супругом! - написала в личном аккаунте социальной сети Instagram Елена. - Подтверждаю партнёрские роды - это круто! Пока не попробуешь, не поймёшь. Я мужа не выгоняла, дала выбор. Но Леша решил присутствовать от и до!

Потехина поделилась, что планировала оказаться в роддоме на неделе позже. Думала успеть привести себя в порядок: покрасить брови, ресницы, сходить к парикмахеру. Накануне родов занялась уборкой: помыла пол, погладила вещи малышу - и помчалась на педикюр и в бассейн.

- Утром 28 февраля я уехала на очередное КТГ. Вернувшись домой, позавтракала и прилегла, малыш очень активно давал о себе знать. Мне хотелось уединиться и чтоб никто не беспокоил, - рассказала Елена. - Ощущения были странными. Я пыталась поспать, но не получилось. Ни в одну из беременностей у меня не отходила слизистая пробка, а в эту начала постепенно отходить. Если честно, я не сразу это поняла.

Жена музыканта перепроверила свои сумки, приготовленные для роддома, анализы, сходила в душ. Муж был на чеку. Приехал брат Алексея, и супруги смогли спокойно оставить дочерей с ним.

- С 19 часов я начала ощущать схватки более регулярно, но они были не такими заметными как во вторую беременность. До последнего думала, что это тренировочные, - поделилась Елена. - В роддоме у нас взяли тест на «корону» и сказали ждать результатов три часа. Хорошо, приехали заранее. Без готового ПЦР мужа не пустили бы в родблок.

Шоу-бизнес,Алексей Потехин,
18+
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