«Предпочитаю брать всё»: Юлия Барановская рассекретила любовника

36-летняя телеведущая Юлия Барановская, прославившаяся благодаря скандальному разрыву с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей, устала скрывать личную жизнь. И правильно! Сплетники же ей приписывают в бойфренды черти кого.

С Аршавиным она познакомилась совсем юной и потеряла голову. Эта знаменательная встреча случилась на Невском проспекте. Потом был ресторан, ночная прогулка и... Закрутилось-завертелось у них с Андреем так стремительно, что пришлось бросить учебу в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (туда она поступила после школы на факультет менеджмента). В 2009-м они переехали в Лондон. Тогда у пары уже было двое детей. Арсений родился в Великобритании.

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А дальше начались измены. Андрей то и дело не ночевал дома. А потом обнаружилось, что он спит с замужней Алисой Казьминой, у которой обнаружился не только сифилис, но и гепатит С. О сопернице Юлия написала в автобиографической книге «Все к лучшему» (Издательство АСТ, 2016 г.):

Мы оба были знакомы с ней довольно долгое время. К моменту, когда тайное стало явным, лет восемь. Она пришла как-то на одну новогоднюю вечеринку к нашим друзьям и вела себя настолько неприлично, что ее чуть не выставили за порог. Потом встретились еще раз в Майами в ресторане. Мы пришли на ужин и увидели два свободных стула. «Для кого это?» - спросила я друзей. «Да так. Придут тут две девицы», - ответили мне небрежно. Потом она с мужем, поклонником футбола, приходила на матч «Арсенала».

Спустя годы, как мы все знаем, Андрей Аршавин расстался и с Алисой. А Барановская сумела справиться с личной драмой и, перебравшись в Москву, стала телезвездой.

Долгое время говорили, что она встречается с 58-летним Александром Гордоном, партнером по шоу "Мужское/Женское", и будто бы из-за Юли он ушел от очередной молодой жены, с которой нажил двух сыновей. Последнее время судачат о тайной связи теледивы с музыкантом Григорием Лепсом - он тоже якобы по вине Барановской бросил семью.

- Да, у меня есть молодой человек, - выдала правду-матку Юлия в сторис Instagram. - Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не пятнадцать. Из вариантов «любовь» или «деньги» предпочитаю брать всё. Поэтому формулировка «или» для меня неактуальна.