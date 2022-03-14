«Предпочитаю брать всё»: Юлия Барановская рассекретила любовника

36-летняя телеведущая Юлия Барановская, прославившаяся благодаря скандальному разрыву с футболистом Андреем Аршавиным, от которого родила троих детей, устала скрывать личную жизнь. И правильно! Сплетники же ей приписывают в бойфренды черти кого.
С Аршавиным она познакомилась совсем юной и потеряла голову. Эта знаменательная встреча случилась на Невском проспекте. Потом был ресторан, ночная прогулка и... Закрутилось-завертелось у них с Андреем так стремительно, что пришлось бросить учебу в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (туда она поступила после школы на факультет менеджмента). В 2009-м они переехали в Лондон. Тогда у пары уже было двое детей. Арсений родился в Великобритании.
А дальше начались измены. Андрей то и дело не ночевал дома. А потом обнаружилось, что он спит с замужней Алисой Казьминой, у которой обнаружился не только сифилис, но и гепатит С. О сопернице Юлия написала в автобиографической книге «Все к лучшему» (Издательство АСТ, 2016 г.):
Мы оба были знакомы с ней довольно долгое время. К моменту, когда тайное стало явным, лет восемь. Она пришла как-то на одну новогоднюю вечеринку к нашим друзьям и вела себя настолько неприлично, что ее чуть не выставили за порог. Потом встретились еще раз в Майами в ресторане. Мы пришли на ужин и увидели два свободных стула. «Для кого это?» - спросила я друзей. «Да так. Придут тут две девицы», - ответили мне небрежно. Потом она с мужем, поклонником футбола, приходила на матч «Арсенала».
Спустя годы, как мы все знаем, Андрей Аршавин расстался и с Алисой. А Барановская сумела справиться с личной драмой и, перебравшись в Москву, стала телезвездой.
Долгое время говорили, что она встречается с 58-летним Александром Гордоном, партнером по шоу "Мужское/Женское", и будто бы из-за Юли он ушел от очередной молодой жены, с которой нажил двух сыновей. Последнее время судачат о тайной связи теледивы с музыкантом Григорием Лепсом - он тоже якобы по вине Барановской бросил семью.
- Да, у меня есть молодой человек, - выдала правду-матку Юлия в сторис Instagram. - Но не могу сказать, что он молодой. Мне и самой не пятнадцать. Из вариантов «любовь» или «деньги» предпочитаю брать всё. Поэтому формулировка «или» для меня неактуальна.
Барановская также сообщила, что скоро планирует уехать на Байкал. Уж больно ей это место в душу запало - это будет в четвертый раз. К слову, Юлия порадовала поклонников новостью, что "Мужское/Женское" никто не закрывал и новые выпуски обязательно будут.