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49 минут назад

Ольга Бузова решила временно уехать из России

Ovideo.ruOvideo.ru

Известная телеведущая Ольга Бузова, как и многие российские звезды, решила на время уехать из страны. Ее выбор пал на Объединенные Арабские Эмираты.

Бузова решила уехать из России
Фото: ТАССТАСС

Накануне певица поделилась с поклонниками снимками с отдыха. Она подчеркнула, что уехала в надежде найти душевный покой.

«Мне это сейчас просто необходимо. Просто вдохнуть морской воздух, и постараться хоть ненадолго выключить мозг», - написала в социальных сетях артистка.

Многие поклонники не поддержали Ольгу, и обвинили ее в том, что она убежала из страны, пытаясь прикрыть свой побед отпуском.

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