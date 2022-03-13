Бузова решила уехать из России

Известная телеведущая Ольга Бузова, как и многие российские звезды, решила на время уехать из страны. Ее выбор пал на Объединенные Арабские Эмираты.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне певица поделилась с поклонниками снимками с отдыха. Она подчеркнула, что уехала в надежде найти душевный покой.

«Мне это сейчас просто необходимо. Просто вдохнуть морской воздух, и постараться хоть ненадолго выключить мозг», - написала в социальных сетях артистка.