Актер Камбербэтч приютит у себя украинских беженцев

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч заявил в интервью Sky News, что надеется принять участие в государственной программе Home for Ukraine, в рамках которой предлагается помощь украинским беженцам в размещении, сообщает агентство Reuters. Он добавил, что нужно делать всё возможное, чтобы помочь беженцам предоставить жильё и выразил надежду, что он сможет приютить кого-то к себе.