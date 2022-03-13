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7 минут назад

Актёр Камбербэтч заявил о желании приютить к себе украинских беженцев

News.ruNews.ru

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч заявил в интервью Sky News, что надеется принять участие в государственной программе Home for Ukraine, в рамках которой предлагается помощь украинским беженцам в размещении, сообщает агентство Reuters. Он добавил, что нужно делать всё возможное, чтобы помочь беженцам предоставить жильё и выразил надежду, что он сможет приютить кого-то к себе.

Актер Камбербэтч приютит у себя украинских беженцев
Фото: ReutersReuters

Программа, в которой принимают участие благотворительные и коммерческие организации, а также общественные группы, предполагает помощь в поиске жилья для украинцев, которые прибыли в Великобританию, несмотря на отсутствие родственных связей с гражданами страны.

Каждый должен сделать всё, что в его силах...Рекордное количество добровольцев принимают к себе в дома людей, я надеюсь к ним присоединиться (к добровольцам), — сказал актёр.

Шоу-бизнес,Бенедикт Камбербэтч,
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