Актер Камбербэтч приютит у себя украинских беженцев

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч заявил в интервью Sky News, что надеется принять участие в государственной программе Home for Ukraine, в рамках которой предлагается помощь украинским беженцам в размещении, сообщает агентство Reuters. Он добавил, что нужно делать всё возможное, чтобы помочь беженцам предоставить жильё и выразил надежду, что он сможет приютить кого-то к себе.
Программа, в которой принимают участие благотворительные и коммерческие организации, а также общественные группы, предполагает помощь в поиске жилья для украинцев, которые прибыли в Великобританию, несмотря на отсутствие родственных связей с гражданами страны.
Каждый должен сделать всё, что в его силах...Рекордное количество добровольцев принимают к себе в дома людей, я надеюсь к ним присоединиться (к добровольцам), — сказал актёр.