Лицо по цене квартиры в Москве: хирург о пластике Вайкуле

Лайме Вайкуле на днях исполняется 68 лет, но выглядит она год от года все моложе. Сейчас - едва на 40. При этом певица утверждает, что никогда не прибегала к вмешательствам пластических хирургов. По ее словам, она знает секрет вечной молодости. Его составляющие — правильное питание, активный образ жизни и отсутствие стресса.

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Но специалисты-медики уверены, что это не совсем так. Как заявил пластический хирург Олег Баниж в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ, обращается к пластикам Вайкуле уже не в первый раз. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Я знаю, что Лайма оперировалась предпоследний раз в Америке. Думаю, наверное, и в этот раз тоже», - сказал он.

Специалист считает, что Лайме сделали полный фейслифтинг.

«Липосакция зоны подбородка, выполнены круговая подтяжка, поднятие скуловой зоны, блефаропластика. Думаю, что и верхняя, и нижняя, височный лифтинг. У нее изменились глазки, стали чуть-чуть лисьи», - перечислил манипуляции, предположительно проведенные американскими хирургами, Баниж.

По его словам, в Америке все это стоит больших денег.

«Соответствует хорошей квартире в центре Москвы», - уточнил врач.