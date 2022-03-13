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36 минут назад

Лицо по цене квартиры в Москве: хирург о пластике Вайкуле

Ирина Лебедева

Лайме Вайкуле на днях исполняется 68 лет, но выглядит она год от года все моложе. Сейчас - едва на 40. При этом певица утверждает, что никогда не прибегала к вмешательствам пластических хирургов. По ее словам, она знает секрет вечной молодости. Его составляющие — правильное питание, активный образ жизни и отсутствие стресса.

Лицо по цене квартиры в Москве: хирург о пластике Вайкуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но специалисты-медики уверены, что это не совсем так. Как заявил пластический хирург Олег Баниж в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ, обращается к пластикам Вайкуле уже не в первый раз. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Я знаю, что Лайма оперировалась предпоследний раз в Америке. Думаю, наверное, и в этот раз тоже», - сказал он.

Специалист считает, что Лайме сделали полный фейслифтинг.

«Липосакция зоны подбородка, выполнены круговая подтяжка, поднятие скуловой зоны, блефаропластика. Думаю, что и верхняя, и нижняя, височный лифтинг. У нее изменились глазки, стали чуть-чуть лисьи», - перечислил манипуляции, предположительно проведенные американскими хирургами, Баниж.

По его словам, в Америке все это стоит больших денег.

«Соответствует хорошей квартире в центре Москвы», - уточнил врач.

Лайма Вайкуле и продюсер Андрей Латковский состоят браке более 40 лет. Но за эти годы они так и не завели наследников. Хотя артистка против абортов и уверяет, что всю жизнь отговаривала девушек от этого шага.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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