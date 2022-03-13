Лицо по цене квартиры в Москве: хирург о пластике Вайкуле

Лайме Вайкуле на днях исполняется 68 лет, но выглядит она год от года все моложе. Сейчас - едва на 40. При этом певица утверждает, что никогда не прибегала к вмешательствам пластических хирургов. По ее словам, она знает секрет вечной молодости. Его составляющие — правильное питание, активный образ жизни и отсутствие стресса.
Но специалисты-медики уверены, что это не совсем так. Как заявил пластический хирург Олег Баниж в эфире шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ, обращается к пластикам Вайкуле уже не в первый раз. Об этом пишет «Комсомольская Правда».
«Я знаю, что Лайма оперировалась предпоследний раз в Америке. Думаю, наверное, и в этот раз тоже», - сказал он.
Специалист считает, что Лайме сделали полный фейслифтинг.
«Липосакция зоны подбородка, выполнены круговая подтяжка, поднятие скуловой зоны, блефаропластика. Думаю, что и верхняя, и нижняя, височный лифтинг. У нее изменились глазки, стали чуть-чуть лисьи», - перечислил манипуляции, предположительно проведенные американскими хирургами, Баниж.
По его словам, в Америке все это стоит больших денег.
«Соответствует хорошей квартире в центре Москвы», - уточнил врач.
Лайма Вайкуле и продюсер Андрей Латковский состоят браке более 40 лет. Но за эти годы они так и не завели наследников. Хотя артистка против абортов и уверяет, что всю жизнь отговаривала девушек от этого шага.