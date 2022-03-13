«Ну почему я такая тупая?» Как Ивлеева стала «Королевой картошки»

Отечественные знаменитости дружно переезжают из инстаграма в телеграм. Соответственно те, кто ранее не имел дела с этой социальной сетью, сталкиваются с некоторыми трудностями при оформлении аккаунтов. Иногда возникали смешные ситуации.
Так, блогер и телеведущая Настя Ивлеева тоже перебазировалась в телеграм. Как сообщила она сама, делала она это в спешке, временно забронировав местечко под ником «Королева картошки». А позднее никак не смогла изменить этот пункт в сведениях о пользователе
«У меня только один вопрос: почему я получила галку как „Королева картошки“, а не „Агент Герл“? Переименовать уже нельзя. Ну почему я такая тупая?! Ура, 2022-й, меня зовут Настя, мне 31 год, и я Королева картошки!» - обратилась Ивлеева к подписчикам.
«Королева картошки тоже неплохо звучит» - ответили ей подписчики.
Рэпер Элджей, настоящее имя которого — Алексей Узенюк, подогрел слухи о воссоединении со своей экс-супругой, блогером Настей Ивлеевой. В своем Instagram он опубликовал несколько фото своей знаменитой бывшей жены и признался ей в любви.
Ивлеева и Элджей прожили в браке два года и развелись в конце августа 2021 года. По слухам, телеведущая не хотела отпускать рэпера и стремилась избежать развода.
После того, как Элджей уехал из страны в декабре 2021 года, пару заметили за ужином в одном из ресторанов на Кипре. Это породило слухи о воссоединении супругов, однако прямых подтверждений этому до сих пор нет.