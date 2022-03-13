«Ну почему я такая тупая?» Как Ивлеева стала «Королевой картошки»

Отечественные знаменитости дружно переезжают из инстаграма в телеграм. Соответственно те, кто ранее не имел дела с этой социальной сетью, сталкиваются с некоторыми трудностями при оформлении аккаунтов. Иногда возникали смешные ситуации.

Фото: Instagram Instagram

Так, блогер и телеведущая Настя Ивлеева тоже перебазировалась в телеграм. Как сообщила она сама, делала она это в спешке, временно забронировав местечко под ником «Королева картошки». А позднее никак не смогла изменить этот пункт в сведениях о пользователе

«У меня только один вопрос: почему я получила галку как „Королева картошки“, а не „Агент Герл“? Переименовать уже нельзя. Ну почему я такая тупая?! Ура, 2022-й, меня зовут Настя, мне 31 год, и я Королева картошки!» - обратилась Ивлеева к подписчикам.

«Королева картошки тоже неплохо звучит» - ответили ей подписчики.

Рэпер Элджей, настоящее имя которого — Алексей Узенюк, подогрел слухи о воссоединении со своей экс-супругой, блогером Настей Ивлеевой. В своем Instagram он опубликовал несколько фото своей знаменитой бывшей жены и признался ей в любви.

Ивлеева и Элджей прожили в браке два года и развелись в конце августа 2021 года. По слухам, телеведущая не хотела отпускать рэпера и стремилась избежать развода.