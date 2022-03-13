Собчак сделала заявление из Израиля

«Собчак и не скрывала, что собирается бежать в Израиль, если в стране закрутят гайки. Четыре года назад она призналась, что пойдёт на это, если в России запретят хождение валюты и выезд за рубеж. В эмиграции Ксения очень рассчитывала на помощь мужа - «человека с фамилией Виторган», который имеет израильский паспорт. С тех пор, правда, фамилия мужа изменилась, но и Богомолов свой... Говорят, гражданство Израиля он получил еще шесть лет назад»