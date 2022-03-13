Собчак сделала заявление из Израиля

Ксения Собчак сейчас находится в Израиле. Неожиданный отъезд известной журналистки из России вызвал множество пересудов. В частности, ходили слухи о том, что Собчак полетела на Землю обетованную для того, чтобы оформить израильский паспорт сыну Платону – а у нее и у ее супруга, Константина Богомолова, эти документы уже имеются.
Так, Телеграм-канал НеМалахов нашел видеозапись четырехлетней давности, где светская львица рассуждала о возможности уехать.
«Собчак и не скрывала, что собирается бежать в Израиль, если в стране закрутят гайки. Четыре года назад она призналась, что пойдёт на это, если в России запретят хождение валюты и выезд за рубеж. В эмиграции Ксения очень рассчитывала на помощь мужа - «человека с фамилией Виторган», который имеет израильский паспорт. С тех пор, правда, фамилия мужа изменилась, но и Богомолов свой... Говорят, гражданство Израиля он получил еще шесть лет назад»
Возможно, с целью опровержения лишних разговоров Собчак сделала в своем Ютуб-канале заявление. Теледива сообщила, что она принадлежит к тем людям, у которых нет иного гражданства, кроме российского.
По ее словам, мир, «который еще вчера был открытым и простым», сегодня стал непонятным.
«Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского», — заявила Собчак.
Также телеведущая добавила, что собирается вернуться в Россию «в ближайшее время».
Певица Наталья Штурм нелицеприятно высказалась о телеведущей Ксении Собчак, которая улетела отдыхать со своим сыном Платоном на фоне спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины.